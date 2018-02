"Un Poquito más", unipersonal de narraciones orales

El actor Nicolás Nime, escribe e interpreta "Un Poquito más", el unipersonal de narraciones orales, donde rescata el valor de los cuentos y compartir relatos. Luego de su estreno el año pasado vuelve a la cartelera, el viernes 9 de febrero, a las 22, en el Centro Cultural La Colombina.





¿Por qué contamos historias? Desde que el mundo es mundo las personas contamos cuentos. Los cuentos y la tradición oral son parte de nuestra historia y nuestra identidad cultural. Aún en estos tiempos modernos, donde todo pasa por las pantallas y la tecnología, el cuento sigue siendo la forma más directa de conexión entre las personas. De vincularnos no solo con lo que el otro dice, sino también con sus emociones, sus ideas, su pasado. Desde esta premisa nace "Un poquito más", un espectáculo de narración oral que busca rescatar esta vieja costumbre de compartir relatos.





El joven actor Nicolás Nime pone en escena sus propios cuentos y el espectador podrá ir descubriendo una vida atravesada por magos inoportunos, fallidos actos patrióticos, enamorados silenciosos y bibliotecas vivientes.





Porque todo el tiempo estamos buscando un poquito más. De las personas que queremos, los momentos que reímos, los recuerdos que anhelamos. No es buscar mucho. Es buscar poquito. Un poquito que no tenemos pero que nos falta. Porque sabemos que con ese "poquito más", la vida no nos cambia ni se nos resuelve, pero podemos ser un poquito más felices. Porque no estamos vacíos pero tampoco estamos llenos. Algo nos mueve a seguir buscando un poquito más.





Con sus relatos, el actor enlaza el humor y el amor, el dolor y la nostalgia, la bronca y la esperanza, lo mágico y lo cotidiano. Con la puesta en escena y asistencia de dirección de Lara Garro, el espectáculo busca una conexión con el público desde la palabra, viajar los espacios que proponen las historias, habitar la imaginación de cada uno y transitar esa delgada línea que separa la realidad de la ficción.





Y si el público no encuentra la respuesta a la pregunta inicial, puede buscar las respuestas de nuestros amigos y amigas que dibujaron las tazas de té que servirán en la previa del espectáculo.





Un cuento, una taza de té, un momento agradable y una pregunta ¿Por qué contamos historias? El viernes 9 de febrero, a las 22, en el Centro Cultural La Colombina.





FICHA

♦ UN POQUITO MÁS ♦

Cuentos y narraciones: Nicolás Nime.

Puesta en escena y asistencia de dirección: Lara Garro.

Día y hora: viernes 9 de febrero, a las 22.

Lugar: Centro Cultural La Colombina (Balcarce 220, Godoy Cruz ).

Entrada: $100 (general). Reservas: 152555568.





Fuente: Legua Original Comunicación.