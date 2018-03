Un nativo americano en los Oscar

Wes Studi subirá el domingo al escenario para presentar un premio Oscar . Pero el actor, uno de los pocos nativos americanos que hayan sido incluidos en la ceremonia en sus 90 años de historia, tiene motivos para sentirse como un ganador.





"¡Emocionantes noticias!", tuiteó el veterano actor cuando él y Gal Gadot, Mark Hamill, Daniela Vega, Eva Marie Saint y otros fueron anunciados como presentadores de la gala, que se transmitirá en vivo y contará con Jimmy Kimmel como anfitrión.





"Lo veo como una aceptación a mi participación en la industria por un número de años", dijo Studi esta semana desde su casa en Santa Fe, Nuevo México. "Es como ser invitado a la fiesta".





También representa que algo más grande, señaló el actor, cuyos créditos incluyen "Avatar", "The Last of the Mohicans" ("El último de los mohicanos") y "Dances with Wolves" ("Danza con lobos").





"Es un momento en el que con suerte todos abrazaremos la diversidad del mundo en el que vivimos, y Hollywood tiene una manera de reflejarlo", dijo.





Studi sería el primer nativo americano que presente un Oscar, una posibilidad destacada por el actor y activista Sonny Skyhawk. Los bibliotecarios de la Academia no pudieron confirmarlo porque no llevan registros de los presentadores.





Pero la academia reconoció que un escaso número de nativos americanos han participado en la ceremonia desde sus inicios, aunque el famoso comediante Will Rogers, quien era de origen cheroqui, fungió como anfitrión en 1934.





Entre los nominados ha habido tres nativos americanos, todos canadienses: el actor Chief Dan George en 1971, por "Little Big Man" ("Pequeño gran hombre"); el actor Graham Greene en 1991, por "Dances with Wolves", y el músico Buffy Sainte-Marie en 1983 por la canción original "Up Where We Belong", que ganó el Oscar.





Cuando "Dances with Wolves" obtuvo el premio al mejor guion adaptado, el escritor Michael Blake invitó a la asesora del filme Doris Leader Charge a acompañarlo en el escenario. Ella además tradujo las declaraciones de él a la lengua siux.





También hubo una aparición inesperada en 1973, cuando la actriz y activista Sacheen Littlefeather reemplazó a Marlon Brando, a pedido de éste, para rechazar su premio al mejor actor por "The Godfather" ("El Padrino"). Brando dijo que su decisión fue en parte para protestar la representación de los nativos americanos en la pantalla.





Todos los grupos étnicos enfrentan estereotipos en el cine y la televisión, pero los nativos americanos además han tenido muchas menos oportunidades en la industria. Esto contrasta con los recientes logros de artistas afroamericanos, con filmes que incluyen la nominada a mejor película "Get Out" y la ganadora del año pasado, "Moonlight".





"Yo he estado luchando por nuestras historias e imágenes por 40 años", dijo Skyhawk, cuyos créditos incluyen "Young Guns II" ("Jóvenes pistoleros II").





Studi, cuando se le preguntó si aprovecharía su momento en el podio, dijo que no planea hacer "grandes declaraciones", pues "es suficiente declaración estar ahí".





Skyhawk coincidió y agregó que no le sorprende, pero espera más.





"Hasta que lleguemos a un punto en el que nos ofrezcan más papeles dignos de Premios de la Academia, dignos de Globos de Oro, estaremos afuera mirando hacia adentro", expresó.