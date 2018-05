Un humor que te hace reflexionar

Es muy común ver en las redes sociales, sobre todo en Instagram, a personas que realizan pequeños sketches o hacen humor en 30 segundos. Quizás al haber tantos ya se haya hecho algo común. Por eso mismo Magalí Tajes sobresale a esa media de humoristas que están en las redes.





Es que la joven escritora de los libros Arde la vida y Caos también es standapera y hace humor desde anécdotas, enseñanzas y reflexiones personales. Como muestra en su Instagram (@magalitajes), siempre tras una sonrisa o una humorada intenta dejar una reflexión.





Justamente de eso tratan sus libros: son cuentos que obligan a pensar. Magalí estará este fin de semana en Mendoza con el espectáculo Los otros, con el que viene agotando entradas a lo largo y ancho de Argentina.





Justamente en Mendoza ya agotó los tickets para la función del sábado y por eso agregó una nueva función el día domingo, a las 20, también en el cine teatro Plaza.





–¿De qué se trata Los otros?

–Los otros es un espectáculo de stand up en donde recorro mi infancia, temas de mi crianza, de Dios, de mi sexualidad, de fracasos y vergüenzas. Trato de conectar con el espectador y también se abren algunos momentos de improvisación y charlas con ellos. La idea es demostrar que los monstruos más grandes están dentro de la cabeza y no debajo de la cama como nos decían de chico.





–¿Cómo empezaste a hacer stand up?

–Me daba mucha curiosidad y siempre me gustó hacer reír. Después empecé a subir al escenario, me gustó y no quise bajarme más. Ahora llevo cinco años y no me quiero bajar porque lo difícil es empezar y hacerlo para 30 o 40 personas pero una vez que ya actúas ante 1.000 personas tenés una base y cancha para hacerlo.





–¿Arde la vida nació a la par del stand up?

–Arde la vida es del 2014 y en el stand up empecé en el 2013. Fueron medio de la mano pero el stand up cuando empecé era más sencillo y menos personal, mientras que el libro era muy intenso a nivel personal. Este espectáculo de ahora toca temas de Arde la vida. En el show hablo de algunos temas pero desde otro enfoque.





–En tus libros llamás a la reflexión, ¿en tus shows de stand up además de hacer reír también dejas al público pensando?

–El show apunta mucho a la risa. Que pase y pase pero en algunas partes te meto una "piñita" y también pasa por el humor. Quizás después a los tres días decís qué me quiso decir con esto. La risa hace que todo pase mucho más ameno pero alguna reflexión deja.





–¿Te es más fácil hacer el guión del stand up o escribir los libros?

–Es que pasa algo, cuando escribo no siento presión de hacer reír entonces escribo acerca de cualquier cosa. En el stand up sí tengo que hacer reír. Fue más difícil construir Los otros que hacer el segundo libro. A la hora de escribir el guión del stand up quiero contar cosas y dejar un mensaje pero tengo la presión de hacer reír. Una vez que lo terminé salió bárbaro y cuando salió después me costó más escribir el libro (risas). Es mucho laburo que cuesta pero cuando ves el resultado es muy bonito.





–A diferencia de muchos standaperos en sus redes sociales, vos en tu Instagram sos muy reflexiva y pensante...

–Es mi manera de hablar. Lo tengo instalado pero sí, obviamente, sería más sencillo hacer personajes aunque me llevaría más tiempo de edición. Mi fuerte es la palabra y uso eso. Otros son más fuertes en actuación y usan eso.





–Haces humor, escribís y estudias psicología... ¿Dónde te sentís más cómoda?

–Soy un trío mágico que mezcla la psicología, la literatura y el humor. El escenario no le gana al papel, el papel tampoco al escenario y la psicología tampoco, está todo mezclado.





–¿Qué te hace reír?

–Los memes, las salidas, los tuits, las caídas, los perritos, esas cosas (risas). De lo que es comedia disfruto mucho los especiales que apuntan a un contenido que plantan una posición. Es decir, los comediantes que sabes que nadie les puede robar el material porque es muy personal.





–¿Cómo describirías Caos?

–Caos es un libro que nació en mi cabeza y le estoy encontrando la vuelta con el tiempo. Tenía ganas de que fuera un libro caótico, que nos llevara a pasar distintas emociones, a reírte y llorar quizás en la misma página. Terminó siendo una fiesta con puertas de distintos colores. Tiene textos sociales, de amor y cada tanto te pega un piñón. Si bien es un libro que se lee muy rápido también es importante estar con el libro porque te obliga a hacer otras cosas, a intervenirlo y a participar.





–Tenés casi 900.000 seguidores, ¿sos consciente de que sos una comunicadora que influye en sus seguidores?

–Hay cosas que se ponen en juego y que te hacen ser responsable de lo que decís. Por ejemplo en Caos hablo del feminismo y en Arde la vida no porque todavía no se había hecho el #NiUnaMenos. Entonces, me parece genial transmitir la igualdad.





–¿Qué opinas del feminismo?

–Soy feminista, creo en la igualdad y en el poder de transformación de las personas. Hay muchos ambientes que les falta. El otro día vi una película muy buena que se llama No soy un hombre fácil. Muestra un mundo vivido al revés. En donde el acoso, la diferencia salarial, la cosificación le pasa al hombre y realmente es tremendo ver todas esas cosas de una forma tan explícita. A veces queda medio encubierto porque es normal que estemos muy enojadas las mujeres pero fuera de este mensaje de enojo hay un mensaje de lucha y de que todas tenemos que seguir y defender.