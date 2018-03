Un hilo fantasma entre el amor y una relación enfermiza

El hilo fantasma trailer

El filme El hilo fantasma narra los conflictos de un genio del diseño de vestimenta de los años 50 con su entorno.Paul Thomas Anderson volvió a reunirse con Daniel Day-Lewis para rodar El hilo fantasma, una de las películas más nominadas en la última entrega de los premios Oscar. El dúo de creadores de este filme que se estrena hoy, vuelve a poner en foco un personaje de fuerte personalidad interpretado por Day-Lewis y que, según adelantó el actor irlandés, marca el final de su carrera en cine.En la pasada gala de los Oscar, El hilo fantasma recibió seis nominaciones a los Oscar, incluyendo mejor película, mejor actor de reparto (Daniel Day-Lewis), mejor director (Paul Thomas Anderson), mejor actriz secundaria (Lesley Manville), mejor banda sonora (Jonny Greenwood) y mejor vestuario (Mark Bridges), premio este último que finalmente obtuvo y que replicó en los BAFTA.Day-Lewis, quien ganó un Oscar a mejor actor por Petróleo sangriento en 2008, de Paul Thomas Anderson, interpreta ahora con otro personaje carismático, Reynolds Woodcock, a un brillante diseñador de alta costura en el Londres de posguerra. Lo acompañan su hermana, Cyril (Lesley Manville), que pierde protagonismo luego de la llegada de la nueva musa, Alma (Vicky Krieps).Alma es una tímida camarera inmigrante que llega a la casa de Reynolds en Londres para trabajar como modelo, y sin proponérselo provocará una revolución en ese mundo destinado a las mujeres, pero dominado por un hombre de fuerte personalidad."Las relaciones se cimentan en los diálogos. No son un duelo, son un dueto y es algo que mucha gente olvida en el día a día", dijo la actriz Vicky Krieps, quien, con su actuación en El hilo fantasma ayudó al filme a recibir una de las seis nominaciones que tuvo para los premios de la Academia.Hasta hace poco desconocida, quizás por haber nacido en Luxemburgo, un país cuya cinematografía no suele llegar masivamente a las salas comerciales, Krieps resultó una revelación, no sólo para la prensa mundial, sino también en el filme, y para el propio director, al asumir un rol protagónico."Cuando leí el guión me di cuenta de que iba a ser uno de los personajes principales. Empezamos a trabajar y un día se me acercó Paul y dijo "es extraño, porque creo que es la primera vez que tengo una mujer protagonista", afirmó sobre este trabajo que la puso bajo los reflectores de todo el mundo.Krieps comprendió que ella era el personaje principal y no Reynolds, si bien confesó que "los dos" eran "uno, como una criatura de dos cabezas", añadió en una mesa redonda con medio europeos. El director, cabe recordar, varias películas en las que los personajes protagonistas tenía personalidades avasallantes, como fueron los casos de The master, con Philip Seymour Hoffman, y Petróleo sangriento.Por su parte, Paul Thomas Anderson, que fue nominado ocho veces a los Oscar sin haberse hecho nunca con una estatuilla, aseguró que esos premios no cambian sus "intenciones" ni "la forma en la que se aproxima" a las cosas. "Sí que son algo genial, ya que más gente verá la película o estará en cartelera durante algunas semanas más, por ejemplo y con las nominaciones se recibe más atención, y eso es importante para el estudio que paga la película y para mí como director", completó.Sobre la decisión de Day-Lewis de abandonar el cine, el director señaló: "La verdad es que su decisión no es algo que me sorprenda". "No sé por qué lo hace, pero respeto mucho a la gente que es capaz de separar sus decisiones personales y profesionales", añadió Krieps sobre la decisión del actor irlandés.El papel de Alma ha requerido que Krieps le dé forma al personaje y cree una historia propia, basada en parte en el guión y en parte en su imaginación. "Era una mujer joven en la guerra, sabía que mucha gente estaba muriendo a su alrededor, tenía que escapar, crear una nueva vida como inmigrante", relató la actriz. Y además tenía que hacerlo en los años cincuenta, "lo que quiere decir que probablemente tendría que hacer la comida para su familia, lavar la ropa, ir a trabajar y nunca quejarse. Era duro", meditó.Como contraposición, aparece la figura de Woodcock, divo de la moda y genio de la creación artística, rodeado de mujeres pero incapaz de comprenderlas."Tiene relaciones complicadas con las mujeres y, al mismo tiempo, está rodeado por ellas, que son las que hacen el trabajo para él. Su hermana lleva el negocio, el espectro de su madre está en el ambiente. Así era el mundo de la moda. Probablemente, ahora esté más parejo, pero en los años cincuenta la mayoría eran mujeres", expresó Anderson.El director, conocido por su trabajo en Magnolia (1999) y en Petróleo sangriento (2007), agregó que es posible vivir la vida de un creador y que entiende ese estilo de vida dentro del rol de un personaje, pero que, en su vida personal, tiene una familia que le "importa más que hacer películas".