"Un gallo para Esculapio" arrasó en los Premios Tato de la televisión

La miniserie "Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT) fue distinguida como el mejor programa de 2017 en los Premios Tato otorgados por la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (Capit) durante una ceremonia realizada anoche en La Rural.



La ficción tuvo una arrolladora performance en la noche y se impuso en once categorías: actor de reparto (Luis Luque), dirección de ficción (Bruno Stagnaro), dirección de arte de ficción (María Battaglia), edición de ficción, fotografía de ficción, actor protagónico en unitario (Peter Lanzani), actriz protagónica en unitario (Eleonora Wexler), ficción unitaria, guión original, producción del año y programa del año.



Más de 2500 miembros de la industria audiovisual estuvieron presentes en la ceremonia: entre ellos, actores, conductores y panelistas, directores, editores, guionistas, vestuaristas, anunciantes, publicistas y representantes sindicales y de las cámaras empresarias.



En el plano periodístico Telefé también resultó la pantalla más premiada con "Linea de tiempo" (programa periodístico); Rodolfo Barili y Cristina Pérez (conducción de noticiero); y Reynaldo Sietecase (labor periodística), que aseguró que la misión del oficio "sigue siendo incomodar a los que tienen el poder". El canal también se llevó también la estatuilla en el codiciado rubro "Noticiero".



María O'Donell, ganadora como conductora periodística con "Ronda de editores", interpeló la salud de la industria de medios y señaló que "el periodismo gráfico -el que le da forma a su programa con invitados rotativos- está siendo muy castigado".



A su vez, Marcelo Tinelli, ganador en la categoría reality y conducción masculina, confirmó que en 2018 continuará en la pantalla de "El Trece" con el clásico "ShowMatch" y proyectó para marzo o abril su retorno a la televisión abierta.



Los premios, que se resolvieron según el criterio de un jurado integrado por 2.500 profesionales de la industria, incluyeron los ciclos de la TV abierta y de cable que se emitieron entre el 1 de noviembre del 2016 y el 31 de octubre de 2017.



Los siguientes fueron los ganadores de la noche:



- Programa del año "Un gallo para Esculapio" (Telefé/TNT).

- Mejor Producción: "Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Ficción Unitaria: "Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Ficción Diaria Comedia: "Las estrellas" (El Trece).

- Ficción Diaria Drama: "Cuéntame cómo pasó" (TV Pública Argentina).

- Ficción Infantil: "Divina" (El Trece).

- Entretenimiento: "Pasapalabra" (El Trece).

- Programa de Espectáculos: "Bendita" (El Nueve).

- Programa de viajes: "Resto del mundo" (El Trece).

- Magazine: "El diario de Mariana (El Trece).

- Interés General Semanal: "Ph podemos hablar" (Telefe).

- Periodístico: "Línea de tiempo" (Telefe).

- Noticiero: "Telefe Noticias" (Telefe).

- Cultural: "Todo tiene un por qué" (TV Pública Argentina).

- Reality: "ShowMatch" (El Trece).

- Programa de cocina: "Cocineros Argentinos" (TV Pública Argentina);

- Programa de humor: "Peter Capusotto y sus videos" (El Nueve);

- Deportivo: "Fútbol para todos (TV Pública Argentina).

- Musical: "Encuentro en La Cúpula" (TV Pública Argentina").

- Actriz Protagónica Unitario: Eleonora Wexler-"Un gallo para Esculapio"(Telefe/TNT);

- Actor Protagónico Unitario: Peter Lanzani "Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Actriz Protagónica Diaria: Eleonora Wexler-"Adda, Amar después de amar"(Telefe).

- Actor Protagónico Diario: Luis Machín-"Vida de película" (TV Pública Argentina).

- Actriz de reparto: Leonor Manso "Cuéntame cómo pasó" (TV Pública Argentina).

- Actor de reparto: Luis Luque "Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Conducción femenina-aire: Verónica Lozano-"Cortá por Lozano" (Telefe).

- Conducción masculina-aire: Marcelo Tinelli-"ShowMatch" (El Trece).

- Conducción periodística: Maria O'Donnell-"Ronda de editores" (TV Pública Argentina).

- Conducción noticiero: Rodolfo Barili y Cristina Pérez-"Telefe Noticias" (Telefe).

- Panelista: Malena Guinzburg-"Morfi todos a la mesa" (Telefe).

- Labor periodística-aire: Reynaldo Sietecase-"Telefe Noticias" (Telefe).

- Labor cómica: Diego Capusotto-"Peter Capusotto y sus videos" (El Nueve).

- Dirección de ficción: Bruno Stagnaro-"Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Guión original de ficción: Bruno Stagnaro/Ariel Staltari-"Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Dirección de arte en ficción: María Battaglia-"Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT);

- Vestuario en ficción: Ana Markarian-"Cuéntame cómo pasó" (TV Pública Argentina).

- Dirección de fotografía en ficción: Miguel Abal/Gastón Girod-"Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Edición en ficción: Guillermo Gatti/Alejandro Brodershon/Gabriel Stagnaro/ Fabricio Rodriguez/Carlos Cambariere-"Un gallo para Esculapio" (Telefe/TNT).

- Dirección en no ficción: Alejandro Ripoll-"ShowMatch" (El Trece).

- Edición en no ficción: Luciano Salmi/Agustin Rodríguez/Julieta Denisiejko/Facundo Chisari/Agustín Martínez-"Bendita" (El Nueve).

- Escenografía en no ficción: Gustavo Pomes-"ShowMatch" (El Trece).

- Vestuario en no ficción: Maria Vilariño-"ShowMatch" (El Trece).

- Ficción corta-cable-web: "La búsqueda de Laura" (Telefe).

- Entretenimiento/Late Night-Cable: "Net" (Fox Sports).

- Interés General-Cable: "Esta es mi villa" (TN).

- Programa periodístico-cable: "Luis Novaresio entrevista" (A24).

- Programa deportivo-cable: "Paso a paso" (TyC Sports).

- Programa cultural–cable: "En el camino" (TN).

- Servicios de noticias-cable: TN.

- Programa infantil-aire/cable: Junior Express" (Disney Junior).

- Conducción femenina-cable: María O'Donnell-"50 Minutos" (LN+).

- Conducción masculina-cable: Luis Novaresio-"Luis Novaresio entrevista" (A24).