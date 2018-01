Un crossover para morirse

Los representantes de ABC y los productores de las series de ABC Studios y Shondaland de Shonda Rhimes no han confirmado nada, pero la estrella de Scandal Kerry Washington acaba de publicar una foto de sí misma como su personaje de Olivia Pope en el set de How to Get Away With Murder , mientras Viola Davis ha hecho lo propio, vestida como Analise Keating en el set de Scandal.





Mientras que las estrellas de Anatomía de Grey, Scandal y HTGAWM frecuentemente han aparecido juntas en los eventos publicitarios de las series de Shonda Rhimes, y en promociones para su emisión en la noche del jueves, nunca se ha visto un cruce entre estas tres series.





De este modo los fans estarán felices de ver qué pueden dar de sí estas dos series juntas a falta de que sepamos sea para un crossover único en Scandal (que además ofrece su temporada final) o también un cruce que vaya a How to get away with murder.