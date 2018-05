Un cómic por la celebración beatle de los 50 años de "Yellow Submarine"

Un cómic basado en el guión del filme animado de The Beatles "Yellow Submarine" será lanzado en los próximos meses como parte de la celebración por los 50 años del estreno de la película.





Según informan varios diarios británicos, el libro ilustrado por el historietista Bill Morrison se publicará junto al reestreno en cine de la popular cinta que fue exhibida por primera vez en julio de 1968.





El anuncio fue acompañado por un trailer en el que pueden verse algunos de los dibujos que integrarán la versión gráfica de la película.





"Yellow Submarine", creada luego de la aparición de esta canción de John Lennon y Paul McCartney, cantada por Ringo Starr, en el disco "Revolver", de 1966, cuenta la historia de Pepperland, un paraíso musical invadido por unos malvados seres, llamados los Blue Meanies, quienes imponen la rigidez y el silencio.





A bordo de un submarino amarillo, los Beatles son convocados para tratar de enfrentar con su música a los invasores, quienes finalmente son derrotados por la fuerza de las canciones.





En el filme, los integrantes del popular cuarteto de Liverpool sólo aparecen al final en una breve escena e incluso sus voces fueron dobladas por actores profesionales.





La banda sonora de la película incluía una cara con canciones del grupo, entre las que se encontraban la que le daba título al disco, "Hey Bulldog" y "All together now", entre otras, mientras que del otro lado había composiciones orquestales a cargo del productor George Martin.