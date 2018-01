Un año de diversión para los más pequeños

Jumanji.jpg

Este año recién estrenado viene cargado de opciones para los más pequeños de la familia, desde la reedición de un clásico de Disney como Olé! El viaje de Ferdinand, hasta esperadas cintas de animación como Coco y El cavernícola.Toda la familia podrá disfrutar de Pequeña gran vida, una divertida salida al tema de la superpoblación humana: reducir a las personas a unos 10 centímetros, con lo cual no sólo se reducirían al mínimo los problemas de vivienda, sino también los de alimentación y muchos otros que acarrea la condición humana.En marzo se podrá ver un nuevo superhéroe, Pantera Negra, del universo de Marvel Comics y parte de la inagotable creación del mítico Stan Lee.En el mismo mes llegará la segunda parte de Titanes del Pacífico, que volverá a enfrentar a los humanos con monstruos de destrucción masiva.Las fechas de estreno son tentativas para la Argentina y las mismas podrían llegar a variar para el país y para nuestra provincia.Voces originales Kate McKinnon, John Cena, Gina RodriguezSinopsis:Ferdinand es un pequeño toro que prefiere quedarse sentado bajo un árbol oliendo las flores. Un día llegan cinco hombres a elegir al toro más grande, rápido y rudo para llevarlo a Madrid....y él es elegido por error.SINOPSIS:cuatro estudiantes se encuentran con un viejo videojuego en el cual se pueden convertir en versiones adultas de ellos mismos dentro del juego. Lo que pronto descubrirán es que en Jumanji no se juega, se sobrevive.Sinopsis: a pesar de la prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en músico. Desesperado por probar su talento se encontrará en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos.Sinopsis: la ciencia ha encontrado la solución para el problema de la sobrepoblación humana: reducir el tamaño de las personas a 10 cm. de altura. De esta manera, el costo de la vivienda, alimentación y recreación se verá reducido también.sinopsis: un abogado divorciado decide irse a vivir con su hijo y su novia a una casa en un bosque. Pero descubrirá que para construir su hogar deberá cortar un árbol en el que vive un pájaro carpintero, contra el que empezará una guerra.sinopsis: T'Challa regresa a Wakanda, su solitaria nación africana de tecnología avanzada, para ser rey. Sin embargo, cuando un antiguo enemigo reaparece, el temple y la fortaleza de T'Challa como rey y superhéroe son puestos a prueba.sinopsis: tras 10 años de haber vencido al Dr. Infierno, Koji Kabuto sigue los pasos de su abuelo. Durante una investigación científica, Koji descubre en un yacimiento arqueológico algo que podría anunciar el regreso de su más grande enemigo.sinopsis: el creciente conflicto mundial entre monstruos con habilidades de destrucción masiva y las máquinas piloteadas por humanos fue sólo el inicio de un nuevo mal que acecha a la humanidad y continúa en Titanes del Pacífico 2.sinopsis: Dug (humano) y Hognob (jabalí), son los héroes de esta aventura en la que dos civilizaciones, la de la Edad de Piedra y la de Bronce, compiten por hacerse hueco en la historia, mientras que, por casualidad, inventan el fútbol.sinopsis: Peter Rabbit es un rebelde que viste camisa azul y no lleva pantalones. Él vive junto a su familia y amigos y todos ellos harán de las suyas en la granja de los McGregor, lugar en cuyo jardín disponen de deliciosos vegetales.sinopsis: tras la desaparición de su padre científico, tres seres peculiares envían a la joven Meg, a su hermano Charles y su amigo Calvin al espacio para intentar encontrarlo. Allí conocerán las consecuencias y peligros de poder cambiar la historia.sinopsis: en el corazón de Londres, Gnomeo y Julieta descubren que están desapareciendo de manera misteriosa los gnomos de jardín. Para resolver el misterio, la pareja decide pedir ayuda a un mítico detective británico: Sherlock Gnomes,