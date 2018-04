Un adelanto de la segunda temporada de "Legion"

FOX Premium estrena en exclusiva para América Latina la esperada nueva temporada de "Legion", la serie basada en los comics de Marvel de Chris Claremont ("The Uncanny X-Men") y Bill Sienkiewicz ("Elektra: Assassin"). Desde el viernes 6 de abril a las 22.15 hs. en FOX Premium Series y en el acceso Premium de la App de FOX, donde también es posible disfrutar de la primera entrega completa.





Creada y producida por el ganador de los Premios Emmy® y Golden Globes® Noah Hawley, "Legion" cuenta la historia de David Heller (Dan Stevens), un joven diagnosticado como esquizofrénico desde niño, que luego de conocer a la mujer de sus sueños descubre que no está tan perturbado como siempre pensó, sino que, por el contrario, es un poderoso mutante.





David ha entrado y salido de hospitales psiquiátricos durante años. Ahora, a sus 30 años de edad e institucionalizado una vez más, David se pierde en el ritmo del régimen estructurado de la vida en el hospital: desayuno, almuerzo, cena, terapia, medicamentos y sueño. David pasa el resto de su tiempo en un silencio amigable junto a su amiga Lenny (Aubrey Plaza, "Parks and Recreation"), una paciente cuya adicción de toda su vida a las drogas y el alcohol, no ha hecho nada para disminuir su ilimitado optimismo.





FOX Premium App & TV | LEGION - TEMPORADA 2



Sin embargo, la rutina de David se ve completamente alterada con la llegada de la hermosa y perturbada paciente Syd (Rachel Keller, "Fargo"). Inexplicablemente atraídos uno por el otro, David y Syd comparten un sorprendente encuentro, después del cual, David debe enfrentarse a la sorprendente posibilidad de que las voces que él escucha y las visiones que tiene, puedan ser realmente verdaderas.





Obsesionado, David se escapa del hospital y busca refugio con su hermana Amy (Katie Aselton, "The League"). Pero la preocupación de Amy por su hermano, es superada por su deseo de proteger la imagen de la vida suburbana perfecta que ha construido para sí misma. Eventualmente, Syd guía a David hacia Melanie Bird (Jean Smart, "Fargo), una nutrida pero exigente terapeuta con una mente aguda y métodos no convencionales. Ella y su equipo de especialistas - Ptonomy (Jeremie Harris, "A Walk Among the Tombstones") Kerry (Amber Midthunder, "Hell or High Water") y Cary (Bill Irwin, "Interstellar") - abren los ojos de David a un extraordinario nuevo mundo de posibilidades.





Noah Hawley es Productor Ejecutivo de la serie, junto con Lauren Shuler Donner, Bryan Singer, Simon Kinberg, Jeph Loeb, Jim Chory y John Cameron.





FOX Premium estrena la segunda temporada de "Legion" en Argentina desde el viernes 6 de abril, a las 22.15 hs. en FOX Premium Series y en el acceso Premium de la App de FOX, donde ya se puede disfrutar la primera temporada completa.





Fuente: Prensa FOX Premium