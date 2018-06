Trébol Kawasaki en el Le Parc

Luego de un tiempo de búsqueda y experimentación, uno de los nuevos y prometedores exponentes de la creciente escena mendocina presenta su primer placa de estudio. De esta forma, hoy, a las 22, el power trío Trébol Kawasaki llega al espacio cultural Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) para presentar Subiendo volumen.





Trébol Kawasaki es una banda de rock/funk conformada por Ezequiel Espeche (guitarra y voz), Leonel López (bajo) y Julián Cardozo (batería). La misma nace en agosto de 2013 bajo el nombre de Trébol, luego de que sus integrantes compartieran durante varios años distintos proyectos y escenarios. Con un formato original de power trío e influenciado por artistas como Divididos, Spinetta, John Mayer Trio, Steve Ray Vaughan, y Foo Fighters entre otros, el grupo tuvo en sus comienzos una gran impronta de hard rock, blues, funk, pop e indie.





El pasado 19 de abril la banda presentó su segundo video oficial de la canción Just Can't Get Enough (Depeche Mode) en versión Trébol Kawasaki.