Tras los Globos de Oro, la vida sigue

A la mañana siguiente de hacer historia como el primer hombre negro en ganar un Globo de Oro al mejor actor de una serie de drama, Sterling K. Brown cumplió con una promesa de su discurso de aceptación: Llevó a su hijo Andrew de 6 años a la escuela.





Brown dijo sentirse honrado por su triunfo en los Globos de Oro por su papel en "This is Us" de NBC y que lo apreciará toda su vida.





El tiempo con su familia es importante para Brown, quien también tiene un hijo de 2 años llamado Amare con su esposa, la actriz Ryan Michelle Bathe.





"No tuve hijos para verlos cada tres meses", dijo Brown en una entrevista reciente con The Associated Press.





Agregó que su relación con ellos le sirve como actor.





"La gente joven te inyecta tanta vida. Hay mucho que aprender. Cada escuela de actuación te enseña a volver a estar en contacto con el niño dentro de ti. Una vez que me convertí en padre eso fue mucho más fácil hasta cierto punto porque estaba rodeado de ellos todo el tiempo", dijo.





Brown, de 41 años, interpreta al devoto padre de familia Randall Pearson quien fue adoptado por unos padres blancos cuando era bebé en "This is Us", la cual regresa el martes con un nuevo episodio.





"Me encanta su intelecto, su corazón y todo su sentimentalismo", dijo Brown, quien ganó un Emmy el año pasado por su retrato de Pearson.