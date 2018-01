Tras el escándalo sexual en Hollywood, ¿todos de negro a los Globos de Oro?

En el frenesí previo a los Globos de Oro, un mensaje a través de la moda: muchas vestirán de negro como muestra de repudio por el escándalo sexual que sacude a Hollywood.



Entre las actrices que lideran el movimiento que condena la conducta del otrora influyente productor Harvey Weinstein y otros grandes nombres de la industria, están Jessica Chastain, Meryl Streep y Emma Stone.



Pero no solo serán las mujeres. Algunos hombres, como Dwayne "The Rock" Johnson, dijeron que apoyarán la iniciativa vistiendo también de negro. Aunque más que aplausos, levantó algunas burlas.



"¿De todas formas la mayoría de los hombres que asisten a los Globos de Oro no vienen vestidos ya de negro, con un traje negro, zapatos negros y una corbata negra?", preguntó con sorna el sitio Mic, dirigido al público "milenials".



"¿Acaso los hombres que se han manifestado en desacuerdo con las mujeres que protestan en Hollywood, como Matt Damon, por ejemplo, no han aparecido en los Globos de negro?".



Es cierto que con algunas excepciones, como el propio Johnson, Donald Glover y Alan Cumming, que se inclinan hacia el terciopelo color vino tinto, la gran mayoría de hombres acude vistiendo esmóquines tradicionales.