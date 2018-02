Tomb Raider hizo avergonzar a Alicia Vikander

Roar Uthaug dirige el reboot de "Tomb Raider", la película basada en el videojuego en el que Lara Croft muestra cómo y dónde convertirse en una heroína de acción que disfruta de vivir las más locas aventuras. Con la ganadora del Oscar®, Alicia Vikander, en el rol principal esta vuelta propone romper con todo lo conocido e igualar el éxito de Croft en las consolas.



Vikander sorprendió con su decisión de participar en este papel, tan diferente a lo que ha hecho hasta el momento. Pero, según comentó en el programa de tevé inglés "The Graham Norton Show", la actriz es una gran admiradora de "Tomb Raider" desde chica. "Era un personaje femenino protagonizando un video juego, nunca había visto eso", comentó.



"Crecí en una época en la que no tenía amigas que jugaran video juegos (...) entonces me avergonzaba un poco hacerlo", agregó. A pesar de esto, Vikander lo intentó: "Estaba demasiado asustada para jugar todo el juego cuando tenía 10 años, así que pasaba el tiempo haciendo los trucos y aprendiendo sus movimientos".



Para estar a la altura del personaje, Vikander tuvo que entrenar durante cuatro meses para llevar su cuerpo a ese nivel. En "Tomb Raider" conoceremos la historia de Lara quien parte en búsqueda de su excéntrico padre que desapareció en una misión para hallar una tumba cerca de las costas del Japón. Rápidamente descubre que hay mucho más que secretos en la isla.