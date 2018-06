Todo listo para Guardianes de la Galaxia Vol.3

La buena noticia es que el guion ya está en manos del estudio, al menos el primer borrador. El artífice de esta saga es James Gunn, director y guionista, que dio por finalizado el libreto en el que puso "cada pedacito de su corazón". Según confirmó Kevin Feige, presidente de Marvel, a Collider, la pre-producción del film comenzará muy pronto y el rodaje a inicios del próximo año. Con esta nueva entrega de los guardianes terminará un capítulo en la franquicia en lo que respecta a la conformación del equipo. Por lo que será interesante ver qué nuevos personajes se suman y cómo podrán seguir las aventuras.







Embed Every bit of my heart. pic.twitter.com/hSxnbLpdn6 — James Gunn (@JamesGunn) 25 de junio de 2018



Las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) avanzan a paso firme. Hacia atrás, hay diez años de trabajo desde la presentación de "Iron Man" en 2008 y 19 películas estrenadas hasta la fecha. Hacia adelante, un gran futuro que va sumando nuevos elementos y personajes todo el tiempo, a la vez que afianza a los existentes. Una de las pelis que nos esperan en 2020 será "Guardians of the Galaxy Vol. 3" ("Guardianes de la Galaxia Vol. 3"), la tercera y última entrega de la saga de los particulares viajeros espaciales comandados por Star-Lord.En cuanto a las próximas películas del MCU: "Ant-Man and the Wasp" está lista y se estrenará el próximo 6 de julio. Luego llegará "Captain Marvel" ("Capitana Marvel") en marzo y que se terminará de filmar en las próximas dos semanas. En mayo de 2019 será el turno de "Avengers 4", que está en etapa de post-producción y ese será el final de la fase 3 del MCU. Para la fase 4 se esperan muchos cambios. La primera peli que veremos será "Spider-Man: Far From Home" que comenzará el rodaje en un par de semanas y se estrenará el 5 de julio de 2019 y en 2020 será el turno de "Guardians of the Galaxy Vol. 3" que se empezará a filmar a comienzos del próximo año. Parece que Marvel tiene un sólido plan.