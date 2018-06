The Walking Dead sigue perdiendo protagonistas

Numerosos cambios se avecinan en la serie post-apocalíptica de AMC, ya que como informamos recientemente, su protagonista abandonará la ficción en su novena temporada. Andrew Lincoln (Rick Grimes) dirá adiós a la serie en la novena temporada, y quizá no esté en todos los episodios de la nueva tanda. Por su parte, The Hollywood Reporter da por hecho que Lauren Cohan (Maggie Greene), que tan solo aparecerá en los seis primeros episodios, también tendrá su despedida definitiva.

Desde hace unos meses hubo varios vaivenes en torno a la renovación de Lauren Cohan, ya que la cadena y la actriz no parecían ponerse de acuerdo. Sin embargo, al final la joven acabó confirmando su regreso para la novena temporada, aunque solo sea por seis capítulos.

Y es que THR señaló en la misma noticia en la que informaba de la salida de Lincoln, que Cohan habría decidido abandonar la ficción de zombies para meterse de lleno en el papel de Francesca Trowbridge en la nueva serie de ABC, 'Whiskey Cavalier', ya que sus esfuerzos por negociar un nuevo contrato con AMC no habían llegado a buen puerto. Además, ABC encargó una temporada de esta nueva serie, por lo que eso dificultaría que Cohan pudiera regresar a 'The Walking Dead' a tiempo completo. Sin embargo, AMC no ha hecho comentarios al respecto.



Fuente: ECartelera