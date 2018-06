"The Walking Dead": Reedus todavía no renueva contrato

Los seguidores de The Walking Dead aún siguen conmovidos por la partida de Andrew Lincoln de la serie. El protagonista de la ficción reveló que lo hará después de la novena temporada, por lo que el equipo de la serie está intentando buscar ya sustito en el papel estrella. El nombre sobre la mesa es Norman Reedus (Darryl), al que le habrían ofrecido un nuevo contrato con un aumento de sueldo de unos 20 millones de dólares.





Aunque el contrato parece estar en desarrollo y en marcha, el actor no se ha pronunciado ni cerrado acuerdo todavía. Parece desmoronarse un poco más todo el círculo de The Walking Dead, pues no solo Lincoln está confirmado para aparecer al menos en seis episodios, sino también Lauren Cohan. La encargada de interpretar a Maggie seguirá, pero aparecerá muy poco durante la novena temporada. Esta poca participación y su nuevo proyecto también podrían llevarle a dejar la serie después de la nueva entrega.





Reedus se convertiría así junto a Melissa McBride en los dos veteranos de la ficción, que comenzaron desde la primera temporada. Por eso el protagonismo iría sobre todo para ellos. Aun así, la ficción zombie no deja de decir adiós a sus personajes.





A la despedida anticipada de Lincoln y la posible marcha de Cohan se ha unido el adiós definitivo de Chandler Riggs en la pasada entrega y el traspaso del personaje de Lennie James a Fear The Walking Dead. Habrá que esperar para saber qué ocurre con la serie, su continuación y sus personajes hasta la próxima primavera. Puede que las cosas cambien mucho en la ficción zombie.