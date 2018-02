The Walking Dead podría perder a una protagonista

La ficción de zombis de moda 'The Walking Dead' es bien conocida por las dolorosas muertes de nuestros personajes favoritos en los momentos más inesperados. Maggie (interpretada por Lauren Cohan) se ha convertido en un auténtico modelo de mujer luchadora que, tras sufrir grandísimas pérdidas, sigue al pie del cañón luchando por sobrevivir en el terrorífico mundo postapocalíptico que presenta 'The Walking Dead'. Sin embargo, hay posibilidades de que la actriz abandone la ficción. Después de siete temporadas dando vida a Maggie, Lauren Cohan podría no regresar para la novena temporada, según informa Deadline.

Desde su primera aparición al comienzo de la segunda temporada, su personalidad y su relación con el queridísimo Glenn (Steven Yeun) la convirtieron en una de las favoritas de los fans. La ficción ha supuesto un gran despegue para muchas caras de la industria desconocidas hasta el momento, como en el caso de Cohan que, actualmente, se encuentra en un punto de su carrera en el que prácticamente le llueven las ofertas en diferentes producciones, algo que podría haber influido en su aún no confirmada decisión.



Además, Deadline informa de que la actriz pidió un aumento de salario para que la cantidad fuese equiparable con los sueldos de otros compañeros de reparto como Norman Reedus o Andrew Lincoln en vistas a la novena temporada. Esta negociación que se mantiene a día de hoy, por lo que nada es seguro todavía. La pelota está en el tejado de AMC, quien bien podría aumentar su salario tal y como demanda su petición o perder a uno de los personajes fundamentales de la longeva ficción.

Fuente: ECartelera