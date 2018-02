The Walking Dead: Chandler Riggs se despidió de los fans

Este domingo 25 de febrero regresó a las pantallas The Walking Dead con la segunda mitad de su octava temporada. Una entrega que no ha dejado indiferente a ningún fan de la serie, y es que las emociones fuertes siguen siendo un básico en la ficción de AMC, pese a su caída de audiencia.





ATENCIÓN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS CONTIENEN SPOILERS DEL ÚLTIMO EPISODIO





En el noveno episodio titulado 'Honor', los fans se han despedido de un personaje muy querido, Carl (Chandler Riggs). Tras un final de mitad de temporada en el que el joven era mordido por un caminante en el costado, todo apuntaba a que en el 8x09 veríamos su muerte, y se ha confirmado. Además fue el propio Carl quién puso fin a su vida para evitarse a sí mismo y a los suyos más sufrimiento. Además, el capítulo ha desvelado que aquella ensoñación de Rick canoso que vimos al comienzo de la octava temporada no era más que eso, un sueño de Carl sobre su futuro juntos.





Chandler Riggs ha reconocido que él no tuvo nada que ver con la decisión de poner fin a la vida de su personaje, es más reconoce que en las primeras conversaciones sobre la octava temporada no le dijeron nada sobre eso porque aún no estaba decidido pero sí sobre la mesa. Pese a esto, el actor ha decidido usar su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a todos los fans y despedirse de ellos:









Con una imagen perteneciente a la primera temporada de The Walking Dead, Riggs ha querido agradecerle a todos los fans, y a todos los responsables de la serie, la oportunidad de ayudar en una historia que significa tanto para todas los espectadores. "Gracias por dejarme perseguir mi sueño y continuar haciendo que os sintáis enfadados, tristes, felices y todo lo que hay entre medias. No os decepcionaré".