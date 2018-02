The Walking Dead: Chandler Riggs quiere irse por las buenas

Puede que The Walking Dead no esté pasando por su mejor momento, ni en cuanto a audiencia ni en cuanto al grado de satisfacción de sus seguidores, pero estamos convencidos de que la mayoría de ellos estarán deseando saber cómo la serie aborda la muerte de un personaje más importante hasta la fecha. Como ya habrás imaginado, no estamos hablando de Morgan (Lennie James), que se marcha a Fear The Walking Dead tras la octava temporada, sino de Carl, quien revelaba a su padre haber sido mordido por un zombie en el último episodio de la primera mitad.





La salida del personaje es inevitable y, si la audiencia quedó perpleja ante la decisión del equipo de prescindir de alguien que jugaba un papel tan importante en la historia, igual ocurrió con los miembros del elenco de la ficción zombi. Incluido el propio Chandler Riggs.





Al conocerse la noticia, el joven actor no tardó en hablar sobre lo sucedido, confirmando que no se lo esperaba en absoluto. Además, su padre no dudó en utilizar las redes sociales para hacer unas sinceras declaraciones: "Ver a Gimple despidiendo a mi hijo dos semanas antes de su 18 cumpleaños, después de decirle que le querían dentro por los próximos tres años, fue decepcionante. Nunca confié en Gimple ni en AMC, pero Chandler sí".





No obstante, Chandler Riggs tiene claro que quiere marcharse por las buenas y ha querido quedar bien con el equipo, hacia el que se ha deshecho en halagos en declaraciones durante una rueda de prensa, según recoge Screenrant:





"Estar en la serie fue una gran experiencia. Fue increíble y me encantó trabajar con cada una de las personas del reparto y del equipo; los guionistas, todos. Fue una experiencia. Es realmente desafortunado el haber tenido que marcharme, pero también está bien porque ahora me iré y haré películas, otras series, y otras cosas que no he hecho antes. Es muy agridulce.





"Ha sido, definitivamente, la mejor experiencia que podía pedir", sentencia.





La segunda parte de la octava temporada regresa a Fox España la madrugada del 25 al 26 de febrero de 2018, en simultáneo con la 'premiere' de Estados Unidos.