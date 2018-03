El misterio sobre la renovación de Lauren Cohan por la novena temporada de The Walking Dead sigue sin resolverse. La continuación de Maggie en la ficción zombi peligra y eso ha hecho que varios compañeros se pronuncien sobre el tema. El ultimo ha sido la estrella de la serie, Andrew Lincoln, que no ha dudado en explicar que se sentiría "muy sorprendido" si Maggie no forma parte de la próxima entrega.





La actriz termina su contrato al final de esta temporada y ya ha fichado por el piloto de una nueva serie. Cohan se ha mostrado a lo largo de estos meses descontenta con el salario negociado con AMC, por lo que la actriz ha barajado varias ideas sobre su futuro. Mientras tanto, el showrunner, Scott M. Gimple se encuentra "seguro" sobre la continuidad de Cohan y Lincoln se ha unido a estas palabras.





"Lauren es una buena amiga y una actriz maravillosa. Lo que ella ha creado con el papel de Maggie ha tenido un enorme impacto en el mundo de The Walking Dead. Me sorprendería que Maggie Rhee no estuviera liderando desde el frente, como siempre lo ha hecho la próxima temporada. Eso es, por supuesto, si ella y Rick superan los próximos cuatro episodios", señaló con misterio Scott M. Gimple.





Sin duda, Maggie es un personaje muy importante dentro del universo zombie, pero todo puede cambiar en estos último episodios de la octava temporada. Habrá qué esperar qué desenlace se le da, pero lo que sí se sabe es que Michonne, Carol, Tara, Rosita, Eugene, Gabriel, Aaron y Negan estarán en la próxima entrega, liderada por la primera 'showrunner' femenina de la serie, Angela Kang.