The Paper Bag Princess: Elizabeth Banks y Margot Robbie adaptarán este libro al cine

Universal Pictures consiguió los derechos del libro The Paper Bag Princess para realizar una adaptación cinematográfica de estos famosos cuentos infantiles. Tal y como informa el sitio Variety, Elizabeth Banks (Cómo ser soltera) y Margot Robbie (Escuadrón suicida) se encargan de este proyecto el citado estudio.





Banks se pondrá al mando de la producción encargándose de la dirección, mientras que Robbie aparece como productora, aunque no se descarta su aparición en la cinta. Además, Katie Silberman, a la que se puede recordar por Party Favors, Newsworthy y Set It Up, firmó para escribir el guion.





La historia, escrita por Robert Munsch e ilustrada por Michael Martchenko, sigue a una princesa cuyo castillo y cuyo guardarropa son destruidos por el ataque de un dragón la víspera de su boda. Su prometido también es capturado en el ataque. Llevando nada más que una bolsa de papel, la joven debe investigar lo sucedido para intentar salvar a su amado, de esta forma la fuerza feminista del libro se hace patente al romper con los clichés al ser la princesa la que salva al príncipe.





Esta novela se publicó por primera vez en 1980 y se vendieron más de 10 millones de copias, convirtiéndolo en unos de los libros infantiles más exitosos y más adelantados a su tiempo.