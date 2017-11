"The Long Road Home", nueva superproducción de National Geographic

El miércoles 8 de noviembre a las 22 National Geographic estrena "The Long Road Home", la nueva superproducción y serie dramática que muestra la intimidad de una tropa militar en la guerra de Irak.





A lo largo de ocho episodios esta producción, basada en el bestseller de Martha Raddatz "The Long Road Home", narra los acontecimientos del 4 de abril de 2004, cuando un pelotón es emboscado en Sadr City, Bagdad, en un ataque conocido como "Domingo Negro".





Mientras tanto, las familias que dejan atrás pelean sus propias batallas y miedos a la espera de noticias de sus seres queridos durante 48 horas interminables, temiendo lo peor. El incidente, que tiene lugar once meses después del discurso del Presidente George W. Bush declarando "Misión Cumplida", marca un cambio en el objetivo de la misión estadounidense en Irak, pasando de la conservación de la paz a una lucha contra los insurgentes nacionales.





Esta nueva serie de ficción ofrece a los espectadores una mirada íntima sobre la experiencia de la guerra a través de los ojos y el corazón de los propios soldados y sus familias. Es un viaje repleto de adrenalina y emoción que sigue la acción en el campo de batalla desde dos frentes simultáneos: las calles frenéticas y caóticas de la ciudad Sadr, donde un grupo de soldados jóvenes e inexpertos deben contener un ataque inesperado; y por el otro su hogar en Fort Hood, donde los miembros de la familia, desesperados por novedades sobre sus seres queridos, descubren su propia valentía en el proceso.





"The Long Road Home" es protagonizada por Michael Kelly ("House of Cards") como el Teniente Coronel Gary Volesky, comandante del pelotón presente durante las primeras horas de mando cuando estalla la batalla; Sarah Wayne Callies ("Prison Break", "The Walking Dead") como Lee Ann Volesky, líder del grupo "Family Readiness" y esposa de Gary Volesky; Kate Bosworth ("Superman") como Gina Denomy, una joven esposa y madre primeriza que lucha contra sus propios miedos; Jason Ritter ("Parenthood") como el Capitán Torres Denomy, que lidera el convoy de rescate; Patrick Schwarzenegger ("Scream Queens") como el Sargento Ben Hayhurst; E.J. Bonilla ("Unfortettable") como el líder del pelotón Shane Agüero; Noel Fisher ("Shameless") como Tomas Young, un soldado de 24 años; y Jeremy Sisto ("La Ley y el Orden") como el Sargento Robert Miltenberger.





"The Long Road Home" estrena el miércoles 8 de noviembre a las 22.00 hs. en National Gegraphic. Simultáneamente a su emisión en National Geographic, los ocho episodios completos podrán disfrutarse en el acceso Premium de la App de FOX.





Fuente: Prensa National Geographic