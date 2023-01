►TE PUEDE INTERESAR: El adictivo thriller criminal de Netflix que tiene 8 capítulos

HBO Max: de qué trata “The Last of Us”

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida por una pandemia que arrasa con el 60 por ciento de los humanos: un hongo Cordyceps mutado que convierte a su anfitrión en una suerte de zombie.

Joel es un experimentado sobreviviente que vive en una opresiva zona de cuarentena administrada por militares en lo que antes del apocalipsis era Estados Unidos, que recibe el encargo de sacar de contrabando a la adolescente Ellie.

Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Crítica de excelencia

Si hay una cosa que fallaron cientos de series y películas, es que a la hora de intentar adaptar la historia de un famoso videojuego en la pantalla, nunca logró hacerlo de forma, como sucedió con Silent Hill o toda la historia de Resident Evil. "The Last Of Us" sorprendió a los amantes de la plataforma, como también a los de los videojuegos, que aseguran que "la serie es mejor que el juego".

En lo que detalla estrictamente en la crítica, los números de la serie de HBO Max, que se estrenó el domingo, ya tiene mejores números y comentarios que otro producto que fue furor en el 2022, como lo es "House of the Dragon". El 99% de los medios la recomiendan y un 96% de los usuarios de la plataforma también hacen lo propio.