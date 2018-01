The Kooks se presentará en el Luna Park

Desde que irrumpieron en la escena mundial en 2006 con su exitoso debut "Inside In / Inside Out", que logró ser cinco veces disco de platino, los cuatro integrantes afincados en Brighton han sabido fortalecerse cada vez más.



La banda estuvo formada en un principio por Luke Pritchard en voz y guitarra, Hugh Harris en guitarra y teclados, Maxx Rafferty en bajo y Paul Garred en batería.



La alineación de la banda se mantuvo constante hasta la salida de Rafferty en 2008. Dan Logan sirvió como un reemplazo temporal, hasta que Peter Denton se unió a la banda de forma permanente en octubre de 2008.



A principios de 2010, Pritchard anunció la salida del baterista Paul Garred, debido a un problema del nervio en su brazo.



A finales de año, Garred se reincorporó para sesiones de estudio y participó en el álbum Junk of the Heart. Sin embargo, fue Chris Prendergast quien estuvo a cargo de la batería cuando la banda tocó en vivo.



En 2012, la banda estuvo acompañada en la batería por Alexis Nuñez (de Golden Silvers), quien ahora forma parte de la banda de manera estable.



Once años después del álbum debut que presentó a The Kooks como aspirantes adolescentes a la corona del indie pop, el cantante y compositor principal de la banda, Luke Pritchard, está considerando la distancia recorrida, personal y creativamente, entre antes y ahora, y admite que solo recientemente ha aprendido a apreciar por completo ese disco innovador.



"Siempre estás corriendo hacia adelante y no quieres mirar hacia atrás -explica Pritchard- y creo que cada nuevo lanzamiento que hicimos después de 'Inside In / Inside Out' nos estaba tratando de alejar de ese álbum, intentando movernos y hacer cosas diferentes, pero creo que he cambiado y creo que ha habido una buena cantidad de reflexión al respecto. Simplemente me siento muy positivo sobre lo que sucedió".



Ahora, con tres álbumes de estudio más, una serie de giras mundiales masivas, premios, buenas críticas y aclamación bajo sus espaldas, estaba claro que el décimo aniversario de los rockeros es la oportunidad indicada para celebrar su carrera trascendental con una gira de todos sus grandes éxitos.

El grupo británico The Kooks actuará el 10 de mayo en el estadio porteño Luna Park donde presentará un compilado de sus éxitos y celebrará una década de carrera.