A principios de 2017, el actor Alex Lawther, aseguró estar totalmente dispuesto a seguir con la tarea de interpretar a James en The End of the F***ing World.

A su vez, el director Jonathan Entwistle también había demostrado sus ganas de continuar con esta historia que fue tan bien recibida a nivel mundial luego de debutar en Netflix el pasado 5 de enero.

fucking world

Finalmente terminaron las especulaciones sobre su continuidad. Según afirmó Netflix Japón, la serie tendrá segunda temporada para darle continuidad al proyecto audiovisual basado en la novela gráfica de Charles S. Forsman.

El anuncio de la segunda entrega de la tira lo hicieron con un video en el que se puede ver las últimas imágenes de la primera temporada y un texto que en japonés dice ”ellos dos volverán”.