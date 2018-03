The Emoji Movie fue elegida como la peor película del año pasado

La cinta animada "The Emoji Movie" fue declarada hoy como la peor película de 2017 en la 38 edición de los premios Razzie, conocidos popularmente como los "anti-Óscar" de Hollywood.



La fundación Golden Raspberry Award anunció que "The Emoji Movie" encabezó la lista de "galardonados" con cuatro reconocimientos: peor película, peor guion, peor director (Tony Leondis) y peor reparto interpretativo.



Tom Cruise por "The Mummy" se adjudicó el premio al peor actor, mientras que el intérprete Tyler Perry se llevó el reconocimiento a la peor actriz por su interpretación de una mujer en "Boo 2! A Madea Halloween".



"Fifty Shades Darker", la segunda entrega de la popular saga erótica, obtuvo dos Razzie: peor actriz secundaria para Kim Basinger y peor secuela.



Asimismo, Mel Gibson fue señalado como el peor actor de reparto por "Daddy's Home 2".



La película "Chips", con Michael Peña y Dax Shepard en su elenco, se llevó el premio especial Barry L. Bumstead destinado al mayor fracaso en taquilla de la temporada.



El vídeo oficial del anuncio de los Razzie, alojado en YouTube, incluyó un segmento "In Memoriam", habitualmente consagrado en las ceremonias de premios a artistas fallecidos, que en esta ocasión fue dedicado a personalidades del cine acusadas de presuntas agresiones sexuales como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Woody Allen, Kevin Spacey, Louis C.K. o Dustin Hoffman.