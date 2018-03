"The Crown" recibe siete nominaciones de los Premios BAFTA de televisión

La serie "The Crown", que narra la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, se erigió hoy como favorita de los "British Academy Television Craft Awards" al recibir siete nominaciones.



La producción de Netflix fue la que más nominaciones se llevó, incluyendo las de mejor diseño de vestuario y mejor guionista dramático.



Los galardones, que se entregarán el próximo 22 de abril en Londres, reconocen cada año el mejor talento de detrás de las cámaras de la televisión británica.



Las nominaciones a "The Crown" se producen poco después de la polémica que ha salpicado a la serie al conocerse que su protagonista, la actriz Claire Foy, cobró menos que Matt Smith, quien interpreta al marido de la monarca, Felipe de Edimburgo.



Aunque los productores han asegurado que en la tercera temporada, que tiene previsto estrenarse en 2019, esto se corregirá y "nadie cobrará más que la reina", Foy no se verá beneficiada por este cambio de política ya que ni ella ni Smith participarán en la siguiente entrega.



Una campaña insta ahora a Smith a donar al movimiento contra el abuso sexual "Time's Up" la diferencia entre su salario y el de Foy.



Por su parte, la serie de la cadena BBC1 "Taboo" recibió seis nominaciones de los BAFTA TV, una más que la que logró la serie-documental "Blue Planet II", que regresó a la televisión británica 16 años después de su primera temporada.



También resultaron nominadas en cinco ocasiones la serie de Netflix "Black Mirror", que a comienzos de mes anunció que contará con una quinta temporada, y "Peaky Blinders".