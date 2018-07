Wilmer Valderrama, el mismo que ha trabajado ya en varias series como The Ranch o From Dusk Till Dawn, es conocido irremediablemente por dar vida a Fez en "That's 70sShow" y al parecer se lo podría ver de nuevo en ese rol, pero en una película.





Así lo afirmadó el propio actor en una reciente entrevista con Daily Mail sobre un posible film de la mítica serie creada por Bonnie Turner y Terry Turner:





"Siempre he bromeado sobre la película de "That's 70s Show", pero podríamos volver a reunirnos y hacerla, juntarnos un par de personas y hacer una película de road trip. Obviamente somos mayores, así que creo que probablemente la hagamos 10 años después", dijo Wilmer.