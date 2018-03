Teatro ciego: ¿qué ves cuando no ves?

Vivimos en la sociedad donde estamos acostumbrados a valorar las cosas por cómo se ven sin importar cómo son realmente. Por ello en este espectáculo lo que sucede es que nuestra mente ocupa la mayor parte de sus recursos en decodificar esos estímulos visuales... por lo tanto, los demás sentidos quedan relegados a un segundo plano. Toda nuestra atención pasa a estar enfocada a nuestros demás sentidos... nuestros sentidos no visuales.



Para saber cada uno de los detalles de la obra, Ilan Brandenburg, coordinador general de Un viaje a ciegas, habló con Escenario y profundizamos sobre su contenido, los sentidos, la compañía y el repertorio.



–¿Dónde se sitúa la obra? ¿Hace cuánto la llevan a escena?

–En el 2001 se generó la primera obra de teatro ciego. Su fundador es Gerardo Bentatti y comenzó a trabajarlo con un solo grupo de actores. Su primo Martín Bondone fue parte de ese elenco. Luego en 2007 comienzan a ver que esto funciona muy bien y fundan el Centro Argentino de Teatro Ciego, convirtiéndose en la primera compañía en Argentina donde todas las obras y espectáculos allí presentados son realizados en un espacio total y absolutamente oscurecido. Dado que todos los espectáculos se ofrecen en total oscuridad, permiten acercar a las personas con discapacidades visuales e integrarlas plenamente en un ambiente de trabajo y aprendizaje, ya que al no ser necesario el uso del sentido de la vista para su plena realización, la discapacidad virtualmente desaparece, volviéndose indiferente. Actualmente en el centro no solo se presentan espectáculos a oscuras, sino que también funcionan talleres autogestionados de danza, coros y teatro, buscando desarrollar una estrategia de trabajo en la oscuridad.



–¿Qué pasa cuando anulamos uno de los sentidos que más utilizamos en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es la reacción de la gente?

–Yo creo que la vista acapara todos los demás sentidos. En este caso lo que sucede es que comienzan a aparecer los otros sentidos. Esta obra es muy divertida, se ríen muchísimo. Al principio hay mucha ansiedad en todos los espectadores pero luego se van relajando y la experiencia es muy placentera.



–¿Qué características tiene la obra que sorprende a los espectadores?

–Este espectáculo es completamente distinto, los actores trabajan alrededor de los espectadores con aromas y demás. La historia transcurre en un típico bar de Buenos Aires en alguna época pasada, los diferentes personajes rememoran sus mejores anécdotas, generando momentos únicos donde cada historia es un viaje imaginario en el tiempo y el espacio. Los personajes van tejiendo las historias que son acompañadas por un repertorio musical de tango e internacional. Así el público se ve inmerso en el Buenos Aires de los años '40, playas tropicales, la selva, o una fiesta de los años '60. Los aromas y sonidos recrean la historia de forma tal que el espectador siente que está dentro de ella.



–¿Cómo se acondiciona la sala?

–Desde la producción instalamos un sonido envolvente, acondicionamos el equipo por completo. Hay una producción integra de todo el espectáculo. Acomodamos nuestros elementos a lo largo del espacio para lograr acomodarlos en total oscuridad.



–¿Cuántas veces han estado en Mendoza?

–Hemos estado en dos ocasiones invitados por la Fundación OSDE pero es la primera vez que estamos a pedido del público. La expectativa es muy alta porque quedan muy pocas entradas. Nos ha sorprendido y nos ha pasado en muchas ciudades del país. También esperamos que a los mendocinos les guste y volvamos en reiteradas oportunidades.



–¿Qué lugares han recorrido con la obra?

–Este espectáculo participó en numerosas giras nacionales e internacionales recorriendo más de 20 ciudades de Argentina, y participando durante las temporadas de 2015 y 2016 de la ciudad de Villa Carlos Paz. A nivel internacional, participó en festivales en Chile, México, España y Bolivia con una recepción por demás satisfactoria del público. Esta obra es una versión del espectáculo A Ciegas Gourmet que se realiza desde el año 2008 en el Centro Argentino de Teatro Ciego con notable éxito en Buenos Aires.



–¿Con qué se va a encontrar la gente?

–Van a vivir historias de humor y de amor desde un lugar distinto, una nueva experiencia para usar todos los sentidos en total y completa oscuridad.