Quentin Tarantino ha pedido disculpas a Samantha Geimer, la mujer que fue violada cuando tenía 13 años por el cineasta Roman Polanski, por los comentarios que hizo en 2003, cuando dijo que aquel incidente no fue una violación y que se produjo porque la adolescente así lo quiso.





La propia Geimer señaló este martes en una entrevista con el diario New York Daily News que los comentarios de Tarantino "estaban mal". Y añadía: "Seguro que lo sabe". Tal vez por ello, el cineasta haya decidido pedir disculpas este jueves a través de la "IndieWire".





"Quiero pedir públicamente disculpas a Samantha Geimer por mis displicentes comentarios hechos en The Howard Stern Show especulando sobre ella y el crimen que se cometió contra ella", señaló el cineasta. Y agregaba: "Quince años después, me doy cuenta de lo equivocado que estaba. La señora Geimer fue violada por Roman Polanski. Cuando Howard sacó a relucir su nombre, jugué de forma equivocada a ser abogado del diablo en el debate, simplemente por provocar. No tomé en cuenta los sentimientos de la señora Geimer y por eso pido perdón. Así que, señorita Geimer, fui ignorante, insensible y, sobre todo, incorrecto. Lo siento, Samantha".





Tarantino prepara actualmente una película que gira en torno a la figura del asesino Charles Manson y su familia, que asesinaron brutalmente en Los Ángeles a nueve personas, unos crímenes que conmocionaron a la sociedad estadounidense y que marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60 y el movimiento hippie. Entre las víctimas estaba la actriz Sharon Tate, esposa de Polanski y embarazada de ocho meses cuando fue asesinada.





Fuente: ABC