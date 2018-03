Tarantino ficha a Leo DiCaprio y Brad Pitt para su próxima película

El cineasta Quentin Tarantino acaba de fichar a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt para protagonizar su nueva película, Once upon a time in Hollywood, según informan medios estadounidenses.



El filme se enmarca en Los Ángeles de 1969, en pleno apogeo del Hollywood hippie. DiCaprio encarnará a Rick Dalton, antigua estrella de un western televisivo, mientras Pitt dará vida al doble de acción de éste, Cliff Booth.



Un despacho de DPA recordó que tanto DiCaprio como Pitt son rostros conocidos en la filmografía del cineasta, con quien colaboraron en Django sin cadenas y Bastardos sin gloria, respectivamente.



Según la publicación Deadline, Tarantino sumaría otro nombre de peso para la historia ya que estaría en negociaciones con la actriz Margot Robbie, nominada al Oscar por Yo, Tonya, para que encarne a la actriz Sharon Tate, asesinada por los miembros del clan de Charles Manson.