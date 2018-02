Subastan unas botas y un piano utilizados por Prince

Una colección de objetos empleados por Prince, entre los que se incluyen unas botas y un piano que fueron utilizados por el artista, se ofrecerán al mejor postor en EE.UU., informó hoy la casa de subastas estadounidense RR Auction.



El calzado y el piano, ambos de color púrpura, son dos de los lotes que destacan en un compendio que reúne más de dos centenares de objetos y que provienen de personas de su entorno profesional, precisó la empresa subastadora, con sede en Boston (Massachusetts).



Los botines fueron propiedad del fallecido cantante, que los vistió sobre el escenario durante algunas de sus actuaciones, y tienen un precio estimado de unos 50.000 dólares, según fija la compañía en su página web.



Con un desgaste evidente, los zapatos pueden ser observados en múltiples actuaciones de la década de 1990, recordaron desde la casa de subastas.



Mismo precio mantienen para el instrumento musical, que aunque no fue de su propiedad, sí que fue empleado por él en repetidas ocasiones durante su carrera.



Prince tocó este piano sobre todo en Los Ángeles, en casa de un miembro de su entorno cercano, donde pasó "muchas horas" en el teclado, según el comunicado.



Entre los demás objetos de la subasta, resaltan unos pantalones púrpura propiedad del cantautor, muy similares a una chaqueta con la que posó en una sesión de fotos para le revista "Rolling Stone".



La puja también incluye otras prendas, entre ellas una malla negra y perforada dirigida a cubrir la parte superior del tronco del artista y que vistió durante una actuación en una fiesta privada para la alcaldesa de Mineápolis, Sharon Sayles Belton, en enero de 1995.



También se puede encontrar entre los dos centenares de objetos un reloj de muñeca, utilizado por él y con el símbolo característico del artista en el fondo.



El piano no es el único instrumento presente en la subasta -que tendrá lugar entre el 8 y 15 de febrero-, ya que también se encuentra una pandereta de fondo negro con el mismo ícono y que se usó sobre el escenario en sus conciertos.



La selección la completan un guión cinematográfico de "Under the Cherry Moon", escrito a mano por la estrella y tasado en 20.000 dólares.



También por encima de los 20.000 dólares se ha tasado un micrófono empleado por el artista durante la segunda parte de su gira, titulada "Purple Rain Tour", entre 1984 y 1985.



El reconocido cantante, fallecido en 2016, brilló sobre todo en la década de 1980 y destacó por discos como "Purple Rain" o "Sign o' The Times".