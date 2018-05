Suar conducirá por Fox "El Host", junto a Nico Vázquez y Bossi

El alma mater de El Trece, Adrián Suar , junto a su productora Pol-ka, se suma a la grilla de la señal de cable Fox en la conducción del programa "El Host", que combina números musicales, invitados y pasos de comedia junto a los actores Nico Vazquez y Martín Bossi, al que los directivos del canal describen como "algo nunca visto en la televisión".





martin bossi.jpg Martín Bossi.



El show "El Host", junto al reality "Talento Fox" con el conductor Alejandro Fantino como maestro de ceremonias y un jurado integrado por los cantantes Lali Espósito, Diego Torres y el puertorriqueño Wisin, se estrenarán durante el segundo semestre del año por la pantalla de Fox.





De todos modos, el canal ya mostró los adelantos de sus dos potentes apuestas filmadas en alta calidad a la prensa en una velada realizada en un lujoso hotel porteño.





"Me gusta cantar y bailar y lo hago en este nuevo desafío, una ficción que puede marcar un antes y un después", dijo Suar durante la concurrida presentación.





El envío al que Vázquez califica como un "show all inclusive" tiene guiones escritos por Sebastián Borensztein, que durante 13 capítulos narra las aventuras de un gerente de un ostentoso hotel (Suar) quien retoma su puesto laboral luego de una licencia de tres meses.





El elenco se completa con la bella Natalie Pérez como la mujer que abandonó al anfitrión del lugar; el torpe encargado de las relaciones públicas (Vázquez); el chef a cargo, Alfredo Casero ; la brasileña María Boop en la piel de la secretaria, y Bossi para llevar a delante sus tradicionales imitaciones de figuras populares.





natalie perez.jpg Natalie Pérez.



Con este papel, Vázquez regresa a la pantalla chica luego de cuatro años de ausencia y afirmó que "cuando me dijeron iba a compartir programa junto a Suar y Bossi no tuve que pensarlo mucho. De todos modos, aunque no esté en pantalla, siempre estoy agradecido a la televisión, porque no es fácil cortar entradas en el teatro sin haber pasado por allí".





nico vazquez.jpg Nico Vázquez



"Si bien -continuó el actor- no puedo revelar demasiado sobre el contenido del show, aseguro que hay mucho humor y dejamos un buen mensaje a los espectadores durante los sketches".





En el trailer, se pudo ver imágenes de Suar bailando junto al cantante canadiense Michael Bublé quien pronuncia "boludo" en perfecto castellano junto a una orquesta y sus coequipers actorales sobre una terraza.





La propuesta se estrenará en forma simultánea en los países de América Latina. Suar, sonriente durante la velada, también habló sobre las nominaciones de El Trece a los premios Martín Fierro y se mostró contento, pero se explayó sobre la postulación del programa "ShowMatch" en la categoría de reality show.





"No es un reality -afirmó el creador de Pol-ka- pero no me enoja, aunque ahí hay un error, ya que debería ir en el rubro de interés general: se trata de un gran show, un entretenimiento".





"ShowMatch: Bailando 2018" será finalmente el nombre del ciclo que según el empresario "puede ser que arranque los primeros días de julio", aunque no precisó una fecha exacta para su inicio.





"Fue la clásica reunión de una firma, con la alegría de volver a tenerlo al flaco", afirmó el "Chueco" sobre la vuelta de Marcelo Tinelli a El Trece, donde rubricaron un contrato por tres años entre la nueva productora del popular conductor llamada La Flia, Eltrece y Artear.





En relación con el reality "Talento Fox", que también se emitirá durante la segunda mitad del año, su conductor Fantino lo definió como, "un show de talentos con las grandes figuras de la canción latinoamericana, pero con una particularidad: todos los participantes presentan miedos que los traban para presentarse en público".