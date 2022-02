Stefy Quinn: confesiones de la actriz porno argentina más buscada

No obstante, hay secretos que se guardan, como por ejemplo, cuanto cobra una actriz por este tipo de películas. En su caso, ella admite que no le va mal económicamente: "Depende mucho de la productora que te contrate y del acuerdo que tengan. Por ejemplo, no te pagan lo mismo por una escena donde haya sexo anal como en una en la que no. Depende también de las horas de rodaje y de muchos otros factores. Sólo puedo asegurar que no se gana mal".

El cuidado de la salud en la pornografía

"Nunca grabé una escena sin protección. A todos los actores antes del rodaje nos piden sí o sí un examen completo de enfermedades de transmisión sexual. Esos estudios están hechos en clínicas de renombre y no aceptan cualquier estudio así nomás. Todos sabemos que esas cosas se pueden truchar, así que en mi experiencia los directores siempre se toman el tiempo de corroborar esta información para evitar conflictos con los actores y actrices", explicó la joven.

Stefy quinn, porno argentino.jpeg

Sabe que se juega mucho en este tipo de escenas, no solo por ella, sino tambien por su pareja. "Yo me cuido la salud al 1000%. Al estar casada es toda una responsabilidad para mí, porque cualquier enfermedad que pueda tener voy a contagiar a mi pareja y no es algo que quiera, así que periódicamente me hago estudios de todo. Además, cada vez que me contratan para una escena tengo que volver a hacerme los estudios para presentarlos. Es obligatorio así que es imposible grabar si tenés alguna enfermedad", señaló la actriz.

Cómo es ser actriz porno

"Lo más difícil de ser actriz es la presión social que se siente. Muchas veces la gente suele pensar que soy una mujer que vive de joda, que me drogo, que fumo o tomo alcohol y nada que ver. Son cosas que no me gustan ni me divierten en lo absoluto. Llevo una vida normal, voy a entrenar, hago tiro con arco, tengo mi taller de costura, llevo una vida de ama de casa y cuando surge filmo porno porque me gusta tener sexo", manifestó la joven.

Stefy Quinn, actriz porno.jpg Stefy Quinn

Stefy Quinn intenta ser lo más profesional posible. Ve una y otra vez sus escenas con ojo crítico, aunque también porque le gusta. El mismo morbo tiene con el resto de la industria pornográfica, lo ve para sacar ideas, pero también por placer.

Y es que para ella, el actuar en este tipo de películar no es solamente eso, en sus escenas ella afirma que no actúa sino que se deja llevar: "Ahí soy yo en mi máximo esplendor. A veces hasta se me olvida que hay una cámara".

Sin embargo, ser tan profesional y conocida en la industria del porno tiene sus lados negativos, como cuando alguien la reconoce en la calle.

"Por un lado es lindo porque significa que mi trabajo llegó a mucha gente y gustó. Por otro lado, nunca falta el desubicado que me quiere saludar de formas que no van, sin respeto o asustándome. Y eso no está bueno, más por la inseguridad que vivimos. Imaginate que viene un desconocido, me cierra el camino y me agarra del brazo solo para decirme “hola”. Me da un susto tremendo. Así que por ese lado no me gusta tanto que me saluden si me ven por la calle, porque soy una mujer normal", señaló.