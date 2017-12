Stand up: Vo' sabé,con la Jenny y el Dani Pérez

Este show de stand up es protagonizado por Fernanda D' Antonio alias la Jenny y con Daniel Pérez.

Este personaje hecho por la actriz es uno de los más conocidos del momento en las redes sociales. La humorista aparece cantando la canción La rocha, que ha superado las 180 mil visualizaciones en YouTube.





El espectáculo contará con sketches, rutinas de stand up y canciones con lo mejor del repertorio de este dúo humorístico que se centra en el universo de la cultura popular, la cumbia, el lenguaje marginal y la interacción con el púbico en un espectáculo dinámico y multimedia.



Fernanda D'Antonio tiene 24 años y está a unas pocas materias de recibirse de profesora de Lengua y Literatura.



Por su parte, Daniel Pérez nació en San Juan pero hace más de 10 años que está radicado en Mendoza. Viene de dirigir y presentar el Primer Festival Internacional de Stand Up El Manso Comedy Fest.



"Vamos a realizar un show muy dinámico y con muchas cosas. Además del stand up, habrá sketches, música, pantallas y mucho más, en lo que será un espectáculo para divertirse mucho. Además es humor de nosotros, basamos la obra en un humor regional bien nuestro", explicó Dani Pérez sobre Vo' Sabé.



Por su parte, D'Antonio explicó cómo nació el personaje de la Jenny. "Surge para dejar un mensaje en un tono gracioso para mis amigos de Facebook. Jamás pensé que se iba a viralizar así. No me basé en nadie en particular. Le puse Jenny porque me surgió en el momento y después le puse Jennifer Brittany Shodrigue para que tenga identidad".



D'Antonio y Pérez estarán esta noche desde las 23.30 en el teatro Selectro. Las entradas cuestan $200 y se pueden comprar en la boletería del teatro y en Cornelius Bar (Arístides Villanueva 191, Ciudad).