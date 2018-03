Stan Lee revela que está luchando contra una neumonía

Stan Lee, leyenda de la cultura pop por ser la mente detrás de icónicos superhéroes del universo Marvel, reveló a través de un video enviado a TMZ que está luchando contra una neumonía, enfermedad que lo obligó a cancelar sus presentaciones en las convenciones.





A un mes de haber sido internado de urgencia luego de presentar dificultades respiratorias y latidos cardíacos irregulares, el legendario escritor, editor y productor habló de su salud a través de un video enviado al portal TMZ.





"Hola Héroes, soy Stan Lee. No he estado en contacto con ustedes últimamente. Tuve un pequeño episodio de neumonía con el que estuve batallando, pero parece que me estoy recuperando", dijo la leyenda del cómic de 95 años.





"Quiero que todos sepan que estoy pensando en ustedes, siempre pienso en los fans y espero que todos estén bien, los extraño. Extraño su entusiasmo. Extraño todas las notas y los correos que solía recibir, de los que aún me llegan muchos", expresó Lee.





"Quiero que sepan que los quiero a todos y creo que Marvel, Spidey y yo tenemos el mejor grupo de fans del mundo y lo aprecio mucho. Así que cuéntenme lo que han estado haciendo. Espero que todo este marchando bien para ustedes, y espero estar en mejor forma para la próxima vez que hablemos", añadió el co-creador de los Cuatro Fantásticos.





"Tal vez tendré algo de esta neumonía noqueada y podremos divertirnos de verdad a través del Internet. Hasta entonces, Excelsior", concluyó.





stan lee neumonia







Fuente: El Universal