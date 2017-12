Stan Lee celebró que Disney haya comprado FOX

Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel se han dividido entre aquellos que están de acuerdo con la compra de 21st Century Fox por parte de Disney y los que no.





Este multimillonario acuerdo ha supuesto que los derechos de los X-Men o Deadpool pasen a estar en manos de la misma compañía que posee a los Vengadores o que tiene un acuerdo con Sony para poder estrenar nuevas cintas protagonizadas por Spider-Man.





¿Qué piensa de esto el creador de la mayoría de los personajes de la Casa de las Ideas? Stan Lee ha confesado sentirse aliviado de que las figuras antes citadas por fin regresen "al lugar al que pertenecen".





stan-lee-kzVC--644x362@abc.jpg abc.es





"¡Es una gran noticia! Ahora personajes como los X-Men y los Cuatro Fantásticos pueden regresar a la casa a la que pertenecen. Es vitalmente importante tener a los personajes de Marvel unidos bajo un mismo techo. Y ahora tan buenos como lo eran antes. ¡No puedo esperar a ver las maravillas que se desarrollarán!" consideró Lee.





Las palabras dirigidas a Newsarama no son las primeras que dedica a este tema Lee. La gran figura de la Casa de las Ideas comentó hace algunos meses que estaba seguro de que "tarde o temprano, ellos (Disney) van a recuperar los derechos de todos nuestros personajes".





Lo que el editor de cómics no sabía es que sería tan pronto y, por el contrario, algunos directores como James Mangold (Logan) no están tan de acuerdo con que esto no vaya a entorpecer la creación de cintas de superhéroes con calificación "R" como las recientes y exitosas Deadpool y Logan.





Fuente: Sensacine