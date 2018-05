Spielberg y DiCaprio, juntos en un proyecto biográfico

El director Steven Spielberg y el actor Leonardo DiCaprio , ambos ganadores del Oscar, trabajan en una película biográfica sobre el ex presidente de Estados Unidos Ulysses Grant, informaron medios estadounidenses.





gif-animado-leo-dicaprio.gif Leonardo-DiCaprio2.jpg Foto: Noticias Argentinas



Grant fue un general en la Guerra Civil estadounidense antes de ser elegido presidente en 1868.





En noviembre, la productora de DiCaprio, Appian Way, compró los derechos del libro "Grant", de Ron Cherno.





En tanto que el autor de "Robin Hood", David James Kelly, se encuentra detrás del guión. Por el momento, no se sabe la fecha de incio de rodaje, publicaron los sitios de "The Hollywood Reporter" y "Deadline.com".

Spielberg y DiCaprio ya trabajaron juntos en "Catch Me If You Can". El director de "ET" planea una secuela de la exitosa saga "Indiana Jones".





DiCaprio, en tanto, se encuentra en el proyecto "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino.