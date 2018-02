Finn Wolfhard es uno de los actores jóvenes más prometedores del momento. Dando vida a Mike en Stranger Things su nombre ha dado la vuelta al mundo, y con su papel Richie en It, su afición por el género de terror se ha visto aumentada. Ahora, Independet.ie asegura que forma parte del próximo proyecto de Steven Spielberg, The Turning.





Dicho medio asegura que el rodaje de la cinta habría comenzado en Wicklow, al sur de Dublín. Parece que esta grabación habría tenido lugar en Kilruddery Estate, dentro de una mansión, en la que supuestamente tendría lugar todo el concierto. Spielberg haría las veces de productor, y para evitar cualquier posible filtración todos los implicados en el rodaje habrían tenido que firmar cláusula de confidencialidad. Pese a eso, se ha filtrado que la historia es una adaptación a la actualidad de The Turn of the Screw, una narración que ya vimos en 1961 en la película de fantasmas de Deborah Kerr, The Innocents.





Junto a Spielberg en el papel de productor, el equipo se completa con Floria Sigismondi, que ya ha dirigido varios episodios de El cuento de la criada o American Gods, así como Wolfhard en el papel de protagonista, y Mackenzie Davis como su homóloga femenina, y el joven Broolkyn Prince.





Fuente: Sensacine