Spacey reaparece en una película a siete meses de las acusaciones

Hollywood ha seguido en general una línea ante los casos de acoso y abuso sexual surgidos desde octubre pasado: otorgar nula visibilidad y excluir a los denunciados, se trate de actores, productores o directores.

Había ocurrido de ese modo con uno sus principales nombres, Kevin Spacey , quien tras ser apuntado como responsable de conductas sexuales inapropiadas en el ámbito audiovisual y teatral, fue despedido de la serie de Netflix House of cards y eliminado del metraje -y luego sustituido- de la película Todo el dinero del mundo.

Pero un nuevo filme de corte independiente marca la excepción. Titulada Billionaire boys club, la cinta criminal de James Cox confirmó su debut para el 17 de agosto Estados Unidos, llegando un mes antes en modalidad on demand.





Un anuncio inesperado que la distribuidora Vertical Entertainment justificó señalando que desean que el resto del equipo vea el estreno en salas, además que el rol de Spacey es "pequeño y secundario" y el rodaje se llevó a cabo cuando se ignoraban los hechos expuestos.





"Esperamos que estas acusaciones angustiantes relacionadas con el comportamiento de una persona no empañen el estreno de la película", señaló en un comunicado. En la cinta, basada en hechos reales y protanizada por Ansel Elgort (Baby Driver), Spacey interpreta a un exitoso apostador de Los Angeles que se relaciona con un grupo de jóvenes que hace una fortuna en los 80. Luego de las acusaciones, iniciadas con el testimonio del actor Anthony Rapp -quien indicó que en 1986 lo acosó sexualmente, cuando tenía 14 años-, lo último que ha dicho Spacey, a través de su representante a The New York Times, fue que se estaba "tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento".