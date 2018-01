"Soy una agradecida de Mendoza y del teatro"

Celeste Álvarez aborda una línea de trabajo ligada al teatro físico desde la cual profundiza el entrenamiento de rigurosas técnicas corporales, para su desarrollo profesional, y para la profesionalización de estudiantes universitarios. Su motivación es transformar al intérprete teatral en un demiurgo capaz de atravesar el abismo de la escena y conjurar todas las miradas, concepción que guía su disciplina y ética de trabajo.



Es egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad Artes y Diseño, como intérprete dramático (2002) y del Profesorado de grado universitario con orientación en teatro (2006). Actualmente es docente en la Universidad Nacional de Cuyo Facultad Artes y Diseño en las cátedras de Técnicas Corporales I y en Improvisación II.



En el 2016 también fue ternada en los Premios UNO Escenario, pero en esa oportunidad no logró el preciado galardón.



"Desde muy chica quise ser actriz, eso es seguro, y mi mamá Analía influyó mucho en eso, en casa siempre hubo música, filmes, se hablaba de interpretación y eso marcó mi camino sin dudas", comenzó contando Celeste. Luego agregó: "Soy una agradecida de Mendoza, del teatro y soy muy feliz con mi profesión".



–¿Qué significó ganar este premio a mejor actriz?

–Fue muy importante ya que es un reconocimiento muy grato. Yo no soy muy conocida pero sí trabajo hace mucho en el medio. Valoro mucho que nuestra cultura está reflejada en estos premios. En este galardón se conjugan muchas miradas desde diferentes rubros. En Mendoza hay una formación de excelencia y poder ser reconocida por nuestros colegas es muy importante. Fue una muy linda noticia y una bendición. Mis alumnos me decían profesora salió en el diario, por eso el trabajo de los medios es muy importante para nuestra cultura.



–¿Qué otros momentos importantes has vivido con tu carrera?

–En 1997 viajé a Cuba seleccionada por la Casa de Las Américas, al Encuentro La Dramaturgia del Actor una revisión crítica con la obra A Puerta Cerrada dirigida por el profesor David Ponce. También participé en la coreografía y la puesta en escena de la misma, y tomé el curso intensivo de la Comedia Dell' arte a los Maestros del Siglo XX dado por el investigador teatral Marcos de Marinis. En el 2015 participé como actriz en el espectáculo mundial de Fernando Rubio Todo lo que está a mi lado, del video documental sobre la obra dirigido por la cineasta Gabriela Nafissi y realizado por el realizador Ariel Larriba de Al Films en el marco de los eventos culturales de alcance internacional de la Bodega Monteviejo.



–¿De qué se trata AOI, el gualicho de la Malvarrosa, por la que fuiste premiada?

–Es una obra de La compañía Ala Sur. Es puro suspenso inspirada en Aoi no Ue, una obra de teatro moderna del japonés Yukio Mishima, reescrita por Ivana Catanese y dirigida por el pedagogo y director estadounidense Kameron Steele. Su sinopsis trata de cuando Juan ingresa a los cuidados intensivos de la clínica donde su esposa Anna está sometida a un tratamiento experimental por sus ataques de histeria, poco sospecha de que la causa de este sufrimiento es provocado por el fantasma de su ex amante buscando venganza, y ese es mi personaje. Un triángulo amoroso es el punto de partida.



–¿Cómo fue interpretar este papel?

–Representó un espectro o un fantasma de una persona que está viva. Como si ese sentimiento no concretado se manifiesta en este personaje. A nivel profesional fue una gran posibilidad trabajar con este director que es pura excelencia en todo. Fue un desafío y lo sigue siendo. La seguimos montando y seguimos subiendo el nivel de interpretación. Él está muy presente en todo el trabajo de los artistas. Para mí es muy interesante, un gran desafío y un crecimiento muy grande.



–¿Qué es lo que más te costó?

–A mí me cuesta todo, mira que ya soy grande. Para mí el oficio del actor se va creando, haciendo. Lo que más me costó fue el texto ya que es muy detallado. Pero es mi desafío. Como se dice en los obstáculos están los grandes aprendizajes. El decir, la magia de la voz, el poder de la palabra que es una manifestación del alma y queda resonando en el espectador.



–¿Cómo fue el trabajo con el equipo en general?

–Este elenco es maravilloso, tiene una impronta y un desafío con el cuerpo y con la voz. El equipo trabajó durante un mes a full, sin parar con este gran director y coreógrafo. Para todo el elenco fue muy desafiante, lo pudimos hacer y estamos listos para mostrar este nuevo teatro, que muestra a un actor entrenado que tiene el desafío de trabajar en grupo con obras que tiene un gran mensaje y que intenta dejar una gran pregunta. Todos trabajamos para dejarlo todo en el escenario con total responsabilidad.



–¿Cómo actriz qué es lo que soñas para tu carrera?

–Sueño siempre tener el espacio en el escenario, esa posibilidad maravillosa de encontrar el personaje que habla de los grandes misterios de la humanidad. Y, si pudiera, me gustaría vivir en un teatro.



–¿Cómo te imaginas en 10 años?

–Haciendo mucho teatro y formándome. Formar el antes de la escena, lo pre/expresivo. Me imagino formando actores y actrices para en antes de la escena y haciendo teatro siempre, ya que todo el tiempo hay un personaje que te busca.