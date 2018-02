"Soy un músico de escenario, disfruto mucho tocar"

"Nada de esto fue un error", dice una de las canciones que más sonaron en la radio durante un largo tiempo y que nos remonta a la voz del cantautor rosarino Coti. Claro que, como pasa en muchas ocasiones, aunque sea sin quererlo, las letras de los distintos temas quieren decir muchas cosas del que las escribe. Quizás Coti en aquel momento no lo hizo pensando en su vida pero hoy, años después, puede decir que las decisiones de su vida no fueron un error.



Es que Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, popularmente conocido con el simple Coti, ha tomado varias decisiones que serían del gusto de cualquiera y nos llevarían instantáneamente a decir un rotundo sí. Quizás el haber dicho "no, gracias" a la propuesta de irse a Estados Unidos con el maestro K. C. Porter para que fuera con él a Los Ángeles y formara parte de su equipo de compositores, escritores y productores haya sido algo que le cambió la vida.



Es que nadie puede discutir que Coti tiene un don para escribir canciones que son éxitos. El año pasado tres de los 10 temas que integraron el top 10 durante el mes de julio eran creaciones de él. Canción para un amigo, interpretado por Guasones, Lucides de Indios y su versión de Luz del día, tema que les compuso a los Enanitos Verdes en el '99 colocaban a Coti con tres de los 10 mejores tracks.



Pero además ha escrito canciones para Andrés Calamaro, Julieta Venegas, Ismael Serrano y tantos otros. Coti no solo es un destacado en cuanto a la escritura sino también se dedica a la producción y de esta manera su nombre puede aparecer en distintos discos de los artistas anteriormente mencionados.

Estuvo un largo tiempo junto a Javier Calamaro y también participó como guitarrista en la producción de un disco de su hermano Andrés. Enrique Iglesias es otro de los músicos que disfrutaron de la creación de canciones por parte de Sorokin al igual que la firma del rosarino también aparece en la exitosa Color esperanza, interpretada por Diego Torres.



Coti Sorokin es uno de los músicos más importantes del país, no solo por su producción sino también por la interpretación de temas que han copado las distintas plataformas digitales tal como Antes que ver el sol u el éxito Otra vez.



El cantante nacido en Rosario el 14 de junio de 1973 se presentará esta noche en el festival Rivadavia Canta al País, en donde entonará todas sus canciones que lo han llevado a ser un éxito en distintos puntos del país, en México y en España. En el país europeo con su disco Esta mañana y otros cuentos, editado en 2005, vendió más de 500.000 placas, y fue doble platino mientras que en Argentina ese trabajo alcanzó el título de disco de oro.



Previo a su desembarcó en la provincia del sol y del buen vino, Coti atendió el teléfono y habló con Escenario de su presente y de todos los momentos que han transcurrido a lo largo de su carrera.



–¿Cómo te preparás para volver a Mendoza?

–Bien, siempre me siento muy bien recibido y bien tratado. El de Rivadavia es uno de los festivales más importantes de la canción y voy a estar por primera vez. Estuve el año pasado tocando en Luján y en Junín y fueron conciertos muy lindos. Este año, además del Rivadavia, que es muy importante, vamos a volver al Wine Rock.



–¿Se prepara distinto un show para un festival?

–Hay algunos matices distintos al tratarse de un festival porque es menor el tiempo del concierto y hay que compactar todo. Los escenarios multitudinarios también tienen una magia especial que es diferente a la de un teatro. Vamos a ir con toda la banda y vamos a cantar canciones que son muy populares y la mayoría de la gente conoce y quiere escuchar, cantar y participar.



–Esa es la magia de los festivales...

–Los festivales se tiñen de eso, es una fiesta con mucha gente y tiene esos matices, el repertorio es evidentemente más compacto y contundente. Yo estoy muy acostumbrado a hacer festivales y me gusta mucho como también tiene su gracia tocar en un concierto en un teatro para 200 personas. Soy un músico de escenario, disfruto mucho tocar.



–¿Cómo nació la idea de tener un vino mendocino?

–La idea del vino surgió por Marcelo Pelleriti, al que conocí por amigos en común. Compartimos lindas noches, guitarreadas, él es muy musiquero y yo soy muy del vino entonces empezamos a compartir muchas vivencias. Además él vivió en Francia y yo en España, intercambiamos experiencias y me propuso ese desafío. La verdad es que al principio lo tomé como un juego. Soy muy tomador de vino y me propuso componer un vino, hacer un blend con vinos que él estaba haciendo y me entusiasmó mucho. Ahora ha ido creciendo y ya tiene varios años.



–Son varios los músicos y artistas que tienen sus vinos propios...

–Sí, yo fui el segundo detrás de Pedro Aznar en hacer el vino pero lo dejamos guardado unos dos o tres años y después volvió a salir el proyecto y ahora está muy bien, lo estamos exportando a España, ya está en algunos restoranes de Madrid, de Barcelona, es un hermoso proyecto y tengo muchas ganas de seguir.



–¿Las vivencias que has tenido en España, México y Argentina influyen en tu música?

–Sin dudas que sí, todo influye. Como autor, músico y persona toda experiencia se brinda en lo que hacés, sobre todo cuando el qué hacer tiene que ver con la sensibilidad, las experiencias como autor, compositor y músico, ese abanico de cosas expresivas es determinante.



–Tus comienzos fueron como compositor y después comenzaste a cantar tus canciones...

–Siempre hubo un paralelismo, un todo. Por ahí es cierto que algunas circunstancias familiares y personales no me permitieron la libertad de dedicarme a mi proyecto y tuve la necesidad de buscar una manera de vivir de lo que sabía hacer que era escribir canciones, arreglos, producir, lo que sea. Me empezó a ir bien con eso pero yo me subo a escenarios desde que tengo 11 años. Con 20 saqué mi primer disco con la banda producido por Litto Nebbia. Igual es común que pase eso pero, lo que se hace conocido no es el trayecto de tu vida. Tenía canciones que me grabaron pero siempre tuve mi proyecto. En el '99 o 2000 grabé mi primer disco solista y ya pasaron casi 20 años que me encuentran con 9 discos solistas y miles de conciertos.



–¿Coincidís si digo que Nada fue un error marcó un cambio en tu vida?

–Fue una canción que se hizo muy popular en todo el mundo de habla hispana. En cualquier lado, sea un pueblito de Galicia, del sur de chile, en nuestra Patagonia o en Estados Unidos es una canción que todos conocen, muy famosa y conocida que es verdad que me generó un cambio. Lo bueno es que me encanta, me encanta la letra y la melodía por suerte me tocó con una canción que amo porque puede pasar con una canción que no te gusta tanto entonces es distinto. Yo amo cantar esa canción y por algo ha sido bisagra en mi carrera.



–Igual tenés muchos temas muy populares...

–Hay muchas canciones importantes como Canción de adiós, Antes que ver el sol o Bailemos, además esta última etapa de canciones también funcionaron de manera increíble. Estoy muy contento con eso de no vivir de una canción sino que en un concierto hay 10 o 12 canciones que todo el mundo canta.



–¿Cómo es producir canciones para otros?

–Es lindo porque de alguna manera hay algo mío dando vuelta, sea un arreglo o una interpretación. El año pasado produje a Guasones, Indios o Turf y es lindo participar en otros proyectos, poner mi granito de arena, lo siento como parte mía. Eso es lo interesante de este juego el poder hacer muchas cosas y poder subirte al escenario. El año pasado hice más de 80 shows y este año va a estar similar.



–¿Qué sueño te queda por cumplir?

–Sería muy desagradecido e insatisfecho, en el mal sentido de la palabra, si sigo pidiendo cosas. Deseos siempre hay pero no hay nada que me obsesione. Mi sueño era esto y lo estoy cumpliendo, entonces mi sueño es seguir haciéndolo. Por suerte la vida me ha dado muchas alegrías y me las sigue dando. Participé de muchas cosas, pude ganar Grammy, discos de oro, de platino y miles de cosas que pude hacer. Uno de mis sueños era tocar en el teatro Colón y lo logré, incluso ahora estoy viendo de sacar un DVD con ese show. Más no puedo pedir, mi sueño es seguir haciendo esto.