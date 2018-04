"Somos la única brass band del país con temas propios"

Brassass es una brass band mendocina (ensamble de instrumentos de bronce y percusión) formada en consonancia orgánica con las legendarias brass band de Nueva Orleans. El año pasado la agrupación recibió el premio UNO Escenario a mejor producción musical.



La diferencia con las legendarias bandas es que Brassass interpreta música de jazz fusión y subgéneros, además de introducir reminiscencias folclóricas de distintas rítmicas ampliando la fusión de géneros y dándole una identidad a la banda como ninguna otra posee.



Una característica que los identifica es que los temas son todos composiciones propias de los integrantes de Brassass, todos con mucha trayectoria.



Todos sus integrantes son muy versátiles y tienen un swing único. Lucas Lucchetti, en la batería; Leonardo Altavilla, trompeta y composición; David Tchrikishvili, trompeta; Rodrigo Martínez, trombón; Job Nerón, trombón; Leandro Riolobos, corno; Emmanuel Cruz, saxo contralto; Guillermo Levis, y saxo barítono y Abel Manzotti, tuba.



La mayoría comenzó a tocar en la infancia, pero luego de oficios y estudios diversos, regresaron al encanto de los metales formándose profesionalmente en la Escuela de Música.



Así comenzó a contar Abel Manzotti (tuba): "En esos pasillos de la Escuela de música empezamos a intercambiar ideas y, decidimos poner los caños al frente. Algo tan raro para la escena musical cuyana como prometedor". Luego continuó la entrevista con Escenario para seguir desentrañando lo más profundo de Brassass.



–¿Cómo comenzó la banda?

–La banda se formó como un proyecto de ensamble quinteto de música de cámara para la escuela de música de la facultad. Después fue mutando hacia el formato de brass band.



–¿Idea de quién?

–La idea fue principalmente de Lucas Lucchetti y Leonardo Altavilla.



–¿Qué características tienen las obras propias, qué identidad sonora buscan?

–Las principales características de nuestros temas es la interpretación de distintos géneros y poder fusionarlos. Sobre todo darles a los temas recursos de improvisación como en el jazz y reminiscencias folclóricas de nuestro país.



–¿Qué significó ganar el premio Escenario?

–El premio fue una gran motivación para que la banda siga trabajando al ritmo que venimos porque nuestra música, además de ser original tiene buena llegada a la gente y este premio también demuestra esto.



–¿Son los únicos que hacen este estilo musical en Mendoza?

–Sí. Es la única brass band en Mendoza y en el país sólo hay una más en Buenos Aires, pero tocan temas de otras brass band estadounidenses. En definitiva, somos la única brass band con temas propios.



–¿Por qué los metales, que sensación sonora les provoca?

–Los instrumentos de metal tienen una potencia sonora superior al resto de los instrumentos acústicos y esto provoca que, sin necesidad de estar amplificados, se pueda percibir una increíble masa sonora en distintos timbres y registros que se disfrutan mucho más en vivo que en una grabación.



–¿Quién compone de la banda? ¿Cómo nacen las composiciones?

–En Brassass el principal compositor es Leonardo Altavilla, quien ha escrito la mayoría de los temas. Además de otros que nos animamos a componer, como Lucas Lucchetti, Rodrigo Martínez y yo. Las composiciones nacen primeramente en la cabeza de cada uno de los que presenta un tema o un proyecto de tema que después, en base a la técnica que cada uno de los instrumentistas realiza, pueden aportar sugerencias a disposición del compositor. Además de dar forma para que en todo momento no pierda el groove característico de una brass band. En síntesis, el tema o idea de tema pasa por una especie de laboratorio en el que se va transformando hasta que cuadre con una idea general de aceptación.



–¿Cuál es la idea o los objetivos para este año?

–Este año tenemos por premisa hacernos conocer fuera de la provincia y ya tenemos dos fechas confirmadas en la Ciudad de Córdoba para el mes de junio. Además de un concierto de producción propia en una sala más amplia que la que usamos el año pasado y ojalá podamos llenarla. Otro objetivo es trabajar en nuevos temas para ir encaminando el segundo disco.



–¿Un sueño de la banda?

–Creo que el principal sueño, por llamarlo de alguna manera, es que las personas se sientas atraídas a escucharnos. No pretendemos ser una banda masivamente popular, sólo nos conformamos con que la gente que nos escucha se sienta plena en sintonía con lo que nosotros entregamos desde el escenario.



–¿Han ganado otros premios?

–No, ojalá el premio Escenario sea el primero de muchos.



–¿Qué lugares han recorrido?

–No ha pasado mucho tiempo desde que nos hemos consolidado como banda. Por este motivo no hemos recorrido mucho fuera de los que es Mendoza. De hecho el único concierto que dimos fuera del gran Mendoza fue en Las Leñas, en el Cóndor Fest. En cuanto a lugares recorrido musicalmente pues entonces debo decir que somos una banda bastante heterogénea en sentido musical. Hemos pasado por varios festivales de jazz hasta festivales de rock y festivales de vientos. O sea que no estamos encasillados en un género en particular y eso nos da posibilidades de tener un gran recorrido dentro de la música.