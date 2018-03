Sigue la polémica por el recital de La Renga en Mar del Plata

Los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante de Mar del Plata solicitaron al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Cristian Ritondo, que garantice la seguridad necesaria para que se lleve a cabo el recital de La Renga el próximo 7 de abril en el estadio José María Minella de esta ciudad.



A raíz que la provincia de Buenos Aires informó hace una semana, que no tenia el personal policial para brindar la seguridad necesaria para el recital de popular grupo rockero, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, expresó que no autorizaría la realización del show, por lo que el Concejo Deliberante a través de un proyecto de comunicación, le pidió a Ritondo que garantice la seguridad para poder concretar el recital.



Concejales de Unidad Ciudadana, 1 País y hasta de Cambiemos -la iniciativa lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui-, elevaron un proyecto a través del cual se le solicita al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos que "garantice la seguridad necesaria acorde al evento, a fin de brindar un operativo especial en el marco del recital de La Renga".



Por su parte, el titular del Ejecutivo municipal, expresó hoy ante la prensa local que "sin seguridad brindada por efectivos de la Policía Bonaerense, no se autorizará la realización del show. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, el recital no se puede realizar porque no estamos en condiciones operativas de cumplir con las condiciones de seguridad que exige un espectáculo de esa magnitud".



"Eso es lo que me transmitió el gobierno de la provincia y yo acato. Sin seguridad no lo voy a autorizar. Yo hubiera querido que el recital se realice, pero lamentablemente cuando no se puede, no se puede", finalizó Arroyo.