Sí, Nicolas Cage será SpiderMan en el nuevo universo del superhéroe

Nicolas Cage conoce de primera mano el mundo de los superhéroes. El actor interpretó a Ghost Rider, aunque el resultado en taquilla no fue el esperado. Ahora, el hombre de 54 años, tiene otra oportunidad en el Universo Marvel , ya que interpretará a SpiderMan . Pero tranquilidad, Tom Holland sigue grabando la nueva entrega del superhéroe ("SpiderMan: Far From Home"), Cage traerá a la gran pantalla otra versión del Hombre Araña