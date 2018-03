Sherlock Holmes 3: Robert Downey Jr. quiere que se haga

El actor Robert Downey Jr. estrena Vengadores: Infinity War el 27 de abril y cumple próximamente diez años como Iron Man. A la espera de conocer el destino de Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel tras Vengadores 4 (3 de mayo de 2019), el actor ha desvelado en declaraciones a EW otros proyectos que le gustaría protagonizar. Entre ellos figura Sherlock Holmes 3, continuación de Sherlock Holmes (2009) y Sherlock Holmes: Juego de sombras (2011) de Guy Ritchie sobre el detective de Arthur Conan Doyle.





Sherlock Holmes y Juego de sombras recaudaron conjuntamente más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial y, aunque Robert Downey Jr. y Jude Law (John Watson) están más que ocupados, el primero sigue interesado en la siguiente entrega. "Antes que nada, la esposa [Susan Downey] está al frente de la producción de [The Voyage of Doctor] Dolittle con Joe Roth. Lo estoy disfrutando. Aunque he decidido ponerme 40 retos adicionales. Como un acento galés, que incluso los galeses dicen que es difícil de hacer. Después está todo lo demás en el horizonte. Estamos estudiando otra de Sherlock Holmes, estamos desarrollando Perry Mason para HBO. Todavía quiero hacer Pinocho".





Jude Law, por su parte, no está menos ocupado que Downey Jr. Dará vida a un joven Albus Dumbledore en Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, protagonizará Vox Lux junto a Natalie Portman y Captain Marvel junto a Brie Larson -donde hará de Walter Lawson/ Mar-Vell-, y también participará en The Rhythm Section de Reed Morano (The Handmaid's Tale) con Blake Lively. Sea como fuere, lo que es seguro es que tenemos Tony Stark para rato, empezando por Vengadores: Infinity War.