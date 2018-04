She-Ra volverá a la vida con Netflix

Un total de seis nuevas series animadas originales se concretarán durante 2018 a partir de la alianza entre Netflix y DreamWorks Animation Television.





Quizás la más llamativa es la que involucra a Noelle Stevenson, la creadora de cómics conocida por su trabajo en Nimona y Lumberjanes, quien encabezará una nueva versión de She-Ra, la princesa del poder que fue un spin-off de He-Man.





Por ahora no se conocen detalles, pero la serie perfectamente podría replicar la historia base, en donde la hermana de He-Man es secuestrada en su infancia, transportada a otra planeta y sometida a villanos captores, solo para liberarse y librar a su mundo adoptivo del mal.





she ra intro



Las otras series que el servicio de streaming presentará serán Trolls: The Beat Goes On!, una continuación de la película estrenada en cines, junto a propuestas también basadas en películas como The Boss Baby: Back in Business y The Epic Tales of Captain Underpant. Las últimas series serán Harvey Street Kids y Trollhhunters Part 3.





Fuente: Mouse