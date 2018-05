Shakira suspendió un recital en Israel y varios se alegraron

La cantante colombiana Shakira ha confirmado que pospondrá el concierto que tenía previsto ofrecer en Israel y el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que le había pedido que lo cancelase, se felicitó por ello.



"La fecha de la llegada de Shakira a Israel se ha pospuesto", señaló en un escueto mensaje a Efe en nombre de la cantante la productora musical Arbel, encargada de organizar el concierto, que estaba previsto para el 9 de julio.



"Las partes están en conversaciones para coordinar una nueva fecha para el espectáculo", añadió.



La Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural de Israel (PACBI, por sus siglas en inglés, que forma parte del movimiento BDS) agradeció el gesto y aseguró que "cientos de ayuntamientos y organizaciones culturales palestinas, así como miles de fans y activistas del boicot (...), pidieron a Shakira que cancelase".



Esta organización, que insta al boicot y corte de relaciones culturales, comerciales y deportivas con Israel hasta que no se retire de los territorios palestinos, señaló hoy que los artistas, "especialmente los embajadores de la Buena Voluntad de la ONU", como Shakira, "tienen un deber moral de no ser cómplices a la hora de ocultar las violaciones de derechos humanos".



La semana pasada el cantante y exministro brasileño Gilberto Gil, canceló el concierto que iba a celebrar el 4 de julio en Tel Aviv tras considerar que el país atraviesa "un momento delicado".



Además del artista baiano, otras personalidades del mundo de la cultura han manifestado recientemente su rechazo a Israel por la ocupación de los territorios palestinos, alguno de ellos por acción directa del BDS, como el dramaturgo portugués Tiago Rodrigues, que canceló su participación en el Festival Israel en Jerusalén, al que había confirmado su asistencia.



Enrique Iglesias, sin embargo, tocó el domingo en Tel Aviv pese a los llamamientos al boicot y señaló a Efe que él "sigue la política como cualquier otra persona, pero no significa que no pueda cantar en un país por su política".



La actriz norteamericana Natalie Portman recusó recoger el mes que viene el prestigioso galardón Génesis porque cree que no podría visitar el país "con la conciencia tranquila" y Paul McCartney, galardonado con el premio Wolf de Música, también dijo recientemente que no vendrá a recogerlo el próximo día 31, por problemas de agenda.