Sense8 promete despedirse con "amor, acción, explosiones y respuestas"

A comienzos de junio, Netflix comunicó una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de Sense8. Tras confirmar que no seguiría adelante con The Get Down de Baz Luhrmann, la plataforma de streaming reveló que la segunda temporada de la serie de las hermanas Wachowski tampoco sería renovada.

El anunció cayó como un balde de agua fría para los fanáticos, quienes inmediatamente crearon el hasthtag #RenewSense8 ("renueven Sense8"), mediante el cual pedían que la serie fuera renovada para una tercera temporada. Luego de unas semanas de silencio, el esperado anuncio tomó forma y Netflix confirmó que se le daría un cierre a la historia.

A través de un video que recordaba el momento en el que los personajes se "unían" para cantar "What's Up" de 4 Non Blondes, y una carta compartida en Twitter por Lana Wachowski , Netflix informaba que se filmaría un especial de dos horas para atar los cabos sueltos. "Está pasando. Un episodio final de dos horas. Díganle a su cluster", anunciaba el clip. Por su parte, Lana agradeció muy conmovida a los fanáticos: "La cartas apasionadas, las peticiones, la voz colectiva que se alzó como el puño de Sun para pelear por este programa excedió todas nuestras expectativas (...) su amor revivió a Sense8", escribió la co-creadora.

Después de que algunas postales del rodaje - iniciado en septiembre - fueran compartidas en las redes, Netflix dio a conocer un adelanto del gran final de la serie, con material del rodaje y entrevistas a sus protagonistas.

"Familia, como saben, estamos dándole una conclusión a Sense8 para el próximo año. Estuvimos un poco callados por acá (lo sabemos), estamos ocupados haciendo todo lo más perfecto posible para ustedes", se informó desde Twitter, donde se añadió que el especial será "increíble" y tendrá mucho "amor, acción, explosiones, la Torre Eiffel y las respuestas a todas sus preguntas". Eso sí: para la fecha de lanzamiento habrá que esperar, dado que el video cierra con un "muy pronto, 2018", sin ninguna especificidad.