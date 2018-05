Selena Gómez: "Doblar un filme animado fue una gran experiencia de aprendizaje"

De vuelta a "Hotel Transylvania" con la tercera entrega de esta popular saga infantil, Selena Gómez admitió en una entrevista con Efe que doblar un personaje animado fue incómodo y raro al principio, pero dijo que después se convirtió en "una gran experiencia de aprendizaje".



"Las películas de 'Hotel Transylvania' fueron las primeras de animación en las que formé parte, así que fueron una gran experiencia de aprendizaje (...). Y fue extraño al principio. Recuerdo que, literalmente, sudaba (con el doblaje). Era muy extraño en las primeras sesiones, pero para cuando hicimos la segunda cinta ya era solo dejarse llevar", explicó la estrella de origen latino.



Gómez (Grand Prairie, EE.UU., 1992) regresará al alocado y monstruoso universo de "Hotel Transylvania" con "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation", que se estrenará el próximo 13 de julio y en donde su voz se mezcla con las de otras figuras de la actuación como Adam Sandler, Andy Samberg, Kathryn Hahn o Steve Buscemi.



Dentro del competitivo y variado mundo de la animación, esta saga de Sony Pictures Animation, que retoma personajes clásicos del mundo de terror como Drácula o el monstruo de Frankenstein y los convierte en protagonistas de aventuras para los más pequeños, ha conseguido hacerse un importante hueco y ha seducido al público.



Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, "Hotel Transylvania" (2012) logró 358,4 millones de dólares en todo el mundo mientras que su secuela, "Hotel Transylvania 2" (2015), superó a la cinta original al anotarse 473,2 millones.



"Me encanta regresar aquí con todos. Se siente cómodo y como que simplemente vamos a hacer de nuevo algo divertido y feliz", comentó Gómez.



Tras dos cintas en las que toda la acción sucedía dentro de un peculiar establecimiento hotelero, "Hotel Transylvania 3 gira en torno a una premisa que, para muchas personas, es incluso más aterradora que cualquier pesadilla: pasar unas vacaciones de verano junto a tu familia.



Con toda la familia embarcada en un crucero de lujo que les llevará a explorar nuevos mundos y escenarios, Mavis (Gómez), que ha convencido a su padre Drácula (Sandler) para que se tome un respiro y se relaje, se da cuenta de que él se está enamorando de una mujer llamada Ericka (Hahn), que en realidad es heredera de Van Helsing y que secretamente quiere acabar con todos los monstruos.



Gómez explicó que ella creció "viendo un montón de películas animadas" y opinó que el éxito de "Hotel Transylvania" es que toma historias y personajes que "normalmente dan miedo" y les da la vuelta de una manera cómica.



La actriz admitió que hay niños que creen que ella es como su personaje Mavis en la realidad, algo que no le desagrada: "Simplemente creo que es muy amable. Quiere que todo el mundo sea feliz y definitivamente intenta llevar las riendas ante toda la locura que se desata".



"Y es muy guay. Me encanta su estilo y su fantástico peinado", añadió con una sonrisa.



Por su parte, Andy Samberg, que saltó a la fama por su participación en el popular programa televisivo de comedia "Saturday Night Live", argumentó que el éxito de "Hotel Transylvania" es "una combinación de muchas cosas".



"Es el hecho de que resulta divertido para gente joven pero también para personas en edad de ser padres. La animación es hermosa, la dirección está realmente bien planificada. Y creo que hay algo intrínsecamente divertido para los niños acerca de ver a monstruos como los protagonistas", dijo el actor, que en la película presta su voz al personaje "ciegamente optimista" de Johnny.



Por último, el actor estadounidense afirmó que las vacaciones veraniegas son un tema "estresante y embarazoso" para una comedia con la que todo el mundo se puede identificar ya que, según resumió, plantea que "un montón de personas diferentes con intereses diferentes estén atascados en un mismo lugar y obligados a tratar los unos con los otros".